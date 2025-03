Jack Draper trionfa a Indian Wells, Andreeva vince il titolo WTA

jackdraper Ig

FRANCESCO LOIACONO - Il britannico Jack Draper ha conquistato il suo primo titolo in un torneo ATP Masters 1000, trionfando a Indian Wells, uno dei più prestigiosi eventi tennistici del circuito. In finale, Draper ha battuto il danese Holger Rune con un netto 6-2 6-2 in un'ora e 5 minuti. Il match ha visto il britannico dominare fin dall'inizio, con un servizio impeccabile che gli ha permesso di prevalere nel primo set. Nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio fino al 2-2, Draper ha aumentato il ritmo con il suo rovescio e i colpi precisi da fondo campo, ottenendo così una vittoria meritatissima e il primo titolo Masters 1000 della sua carriera.

Nel torneo WTA di Indian Wells, la russa Mirra Andreeva ha conquistato il titolo con una straordinaria rimonta in finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Dopo aver perso il primo set 2-6, Andreeva ha risposto con determinazione, vincendo i successivi due set 6-4 6-3 in un'ora e 59 minuti. Per la giovane tennista russa, si tratta del secondo titolo consecutivo, dopo quello vinto a Dubai il 22 febbraio. Per Sabalenka, invece, è la seconda finale persa a Indian Wells, dopo quella dello scorso anno contro la kazaka Elena Rybakina.

Con queste vittorie, Draper e Andreeva si confermano tra i talenti emergenti del tennis internazionale, conquistando titoli prestigiosi e mettendo in evidenza il loro grande potenziale per il futuro.