Giornate FAI di Primavera 2025: Locorotondo e Putignano protagoniste con due gioielli ipogei

PUTIGNANO – Le Giornate FAI di Primavera 2025 vedranno tra i protagonisti lae la, due luoghi suggestivi che raccontano la storia e l’identità del territorio pugliese.

In occasione dell’Edizione Speciale per i 50 anni del FAI, la Delegazione FAI Trulli e Grotte ha scelto questi due beni, legati da una storia comune fatta di culto, arte e tradizione popolare. Le visite saranno possibili nelle giornate del 22 e 23 marzo.

La Grotta di San Michele in Monte Laureto – Putignano

Dopo il successo dell’edizione 2021, torna visitabile la Grotta di San Michele, un luogo di culto ipogeo dalla storia millenaria. Il sito, che ha ospitato nei secoli monaci e nobili famiglie, ha mantenuto il suo valore religioso anche quando, negli anni ’30, l’area è diventata sede del Sanatorio “Principessa Maria Pia di Savoia”, il più grande della Puglia.

L’apertura, patrocinata dal Comune di Putignano e supportata da enti locali, prevede visite guidate dagli Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale Majorana-Laterza, dalle 9:30 alle 18:00, con priorità per gli iscritti FAI. Un’iniziativa speciale dedicata alla storia sanitaria del luogo sarà riservata ai tesserati FAI, con visite esclusive alle 10:00 e alle 15:00.

Quest’anno, inoltre, verrà promosso l’uso di mezzi sostenibili: chi raggiungerà il sito in bicicletta, treno o con il pettorale della Marcialonga di San Giuseppe riceverà un cadeau simbolico.

La Cappella-Grotta Madonna della Catena – Locorotondo

A Locorotondo sarà invece aperta la Cappella-Grotta Madonna della Catena, situata sotto l’attuale chiesa in via Madonna della Catena. Conosciuta dal XVI secolo, divenne un importante santuario con annesso un ospizio per pellegrini nel 1600. Dopo il crollo dell’800, la cappella fu ricostruita nel 1897.

Le visite, organizzate in collaborazione con la Pro Loco Locorotondo e l’IIS Basile Caramia-Gigante, si terranno sabato 22 marzo dalle 14:00 alle 18:00 e domenica 23 marzo dalle 10:00 alle 18:00. Poiché alcune cavità scoperte nel 1500 non sono accessibili, i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva grazie a un video realizzato dal videomaker Gianni Maggi, che esplora i meandri più nascosti della grotta.

A supporto della valorizzazione del sito, saranno installati pannelli illustrativi curati dall’azienda Digita, che verranno successivamente donati alla chiesa.

Le dichiarazioni

La Capo Delegazione Silvia Laterza ha sottolineato l’importanza di questi due luoghi:

"Pur nella loro intima dimensionalità, le chiese rupestri di Putignano e Locorotondo offrono uno spaccato ampio della nostra storia e della nostra cultura. Sono due dei cinque ‘Luoghi del Cuore’ della Delegazione Trulli e Grotte, e quest’anno rappresentano un’occasione unica per riscoprire il nostro passato e costruire un futuro condiviso."

Il Sindaco di Putignano, Michele Vinella, ha aggiunto:

"La Grotta di San Michele rappresenta un pezzo fondamentale della nostra identità. Grazie al FAI, cittadini e visitatori potranno apprezzarne la storia e la bellezza artistica."

Un’occasione per riscoprire il territorio

Le Giornate FAI di Primavera sono un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono conoscere le radici della Puglia e valorizzare il suo straordinario patrimonio culturale.