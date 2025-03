Referendum per il passaggio di Matera alla Puglia: la Cassazione avvia l'iter

MATERA - Laha ufficialmente dato il via all’iter amministrativo per il referendum relativo al. L'organo giudiziario ha fornito tutte le procedure necessarie per la redazione della domanda referendaria e ha individuato un delegato incaricato di seguire il percorso burocratico. La richiesta, avanzata dagli, è stata ritenutae potrà dunque proseguire nel suo iter istituzionale.

Le motivazioni alla base della richiesta

La proposta di referendum nasce da una serie di considerazioni legate alle opportunità economiche e ai servizi offerti dalla Puglia, rispetto alle difficoltà amministrative riscontrate in Basilicata. In particolare, i promotori evidenziano come la suddivisione amministrativa della regione lucana, con 100 Comuni nella provincia di Potenza e 31 in quella di Matera, abbia portato a un accentramento delle funzioni nel capoluogo di regione, penalizzando il territorio materano.

Secondo Danzi e Di Maggio, questa condizione ha contribuito all’impoverimento del territorio e all’aumento dell’emigrazione, ostacolando lo sviluppo e le potenzialità di Matera. L’ingresso in Puglia, secondo i promotori, potrebbe rappresentare una svolta per il dinamismo economico e una migliore offerta di servizi per i cittadini.

Prossimi passi e implicazioni politiche

L'iter referendario prevede ora una fase di approfondimento istituzionale e di raccolta delle firme necessarie per portare avanti la consultazione popolare. Il dibattito è destinato a suscitare grande interesse sia a livello regionale che nazionale, coinvolgendo amministrazioni locali, istituzioni e cittadini in una scelta che potrebbe ridefinire i confini amministrativi del Mezzogiorno.

Si attendono ora ulteriori sviluppi per comprendere le prossime tappe di un processo che potrebbe cambiare il futuro di Matera e della Basilicata.