Giovanni Cacioppo ad Adelfia e Martina Franca con 'Che rimanga tra noi' il 29 e 30 marzo

Dal rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro agli aneddoti irresistibili nati tra gli amici al bar, il vero centro del mondo, dove tutto prende vita. Si presenta come un viaggio esilarante tra usi, costumi e contraddizioni della nostra epoca, lo spettacolo che Giovanni Cacioppo, uno dei personaggi più noti del panorama del cabaret italiano, porta in scena a fine marzo con la sua inconfondibile ironia. Una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti durante una carriera trentennale: "Che rimanga tra di noi". L'appuntamento è in programma il 29 marzo (ore 20.30, Auditorium Luigi Angiuli) ad Adelfia per la stagione teatrale del Comune in collaborazione con Puglia Culture e con l'associazione Teatrino della Colonna e Circolo Arci; e il 30 marzo a Martina Franca dove, dopo il SOLD OUT della recita delle 18.30 il Comune di Martina Franca, in accordo con Puglia Culture, ha deciso di inserire una seconda recita alle ore 21.00 al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli.









SCHEDA SPETTACOLO

Giovanni Cacioppo

CHE RIMANGA TRA DI NOI





Spettacolo comico di Giovanni Cacioppo, che propone una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale. Nello spettacolo si parla di usi e costumi della nostra epoca, del rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro, di storie ed episodi carpiti nei racconti degli amici al bar. Il bar che per Cacioppo rappresenta il centro del mondo, il luogo da dove partono tutte le storie, il bar che è ricovero per gli sconfitti, luogo di aggregazione, palcoscenico per gli istrioni e a volte anche una seconda casa.