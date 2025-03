Gli Stati Uniti sospendono gli aiuti militari all'Ucraina: attesa per la decisione di Trump

Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti gli attuali aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che la pausa durerà fino a quando il presidente Donald Trump non avrà verificato la buona fede dell'impegno di Kiev verso la pace. La decisione è stata confermata anche dal senatore J.D. Vance, che ha ribadito la necessità di valutare attentamente la posizione ucraina prima di procedere con ulteriori finanziamenti.

Le dichiarazioni di Kiev e l'adesione alla NATO

Il presidente ucraino ha chiarito la sua posizione: "Lascio solo con Kiev nella NATO, non mi chiedano la pace con le bombe". Un messaggio forte che evidenzia la determinazione dell'Ucraina a proseguire nel proprio percorso di adesione all'Alleanza Atlantica, senza concessioni unilaterali sul fronte bellico.

Trump e lo State of the Union

Oggi l’attenzione è rivolta al Congresso, dove Donald Trump terrà il suo atteso discorso sullo State of the Union. L'evento rappresenterà un momento chiave per comprendere la strategia degli Stati Uniti nei confronti del conflitto ucraino e delle alleanze internazionali. Il mondo attende di capire quali saranno le prossime mosse della Casa Bianca e se la sospensione degli aiuti a Kiev sarà definitiva o solo temporanea.