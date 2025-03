GoNuts celebra la Festa del Papà

La Festa del Papà è l’occasione perfetta per celebrare tutti i papà che affrontano ogni giorno con determinazione e entusiasmo. GoNuts ha selezionato i migliori prodotti per regalare loro un’avventura all’aria aperta, tra escursioni, sport e momenti di puro relax.





Almo, la t-shirt in tessuto merino di 2117 of Sweden, unisce stile e funzionalità, incarnando alla perfezione l’essenza del design svedese. Il tessuto leggero e confortevole la rende ideale per ogni attività sportiva, adattandosi sia alle temperature più fresche che alla primavera, indipendentemente dall’intensità dello sforzo. Grazie alla rapida asciugatura e alla capacità della lana Merino di mantenere la temperatura corporea costante, Almo si distingue per la sua straordinaria versatilità e performance.

2117 of Sweden è distribuito da Oberalp Spa, con sede a Bolzano

BARTS - ARDEM BEANIE

Il modello Ardem Beanie è la scelta perfetta per chi cerca un berretto traspirante e dal design contemporaneo. Realizzato al 50% con materiali riciclati, è ideale per i papà che vogliono unire stile e attenzione per l’ambiente. Grazie alle numerose varianti colore, Ardem Beanie di Barts si adatta a qualsiasi look, aggiungendo un tocco di carattere e personalità

BARTS è distribuito da Oberalp Group, con sede a Bolzano.

BURLINGTON BRITISH BOX

L’eleganza del gentleman racchiusa in un divertente packaging. Questa è la british box di Burlington: un bus britannico che all’interno contiene un set da 3 calze da uomo nell’iconico motivo argyle, declinato in stile classic o fancy.

BURLINGTON è distribuito in Italia da Oberalp SpA, con sede a Bolzano.

COLUMBIA – SHELL WHISTLER PEAK™

Lo shell Whistler Peak™ di Columbia è progettato per offrire massima protezione e comfort in qualsiasi situazione. E’ realizzato in 100% nylon riciclato e caratterizzato dalla tecnologia OutDry™ Extreme, che garantisce impermeabilità e traspirabilità senza bisogno di strati aggiuntivi. Le cuciture termosaldate e le ventilazioni ascellari bidirezionali assicurano un’ottima regolazione della temperatura e mantengono il corpo asciutto anche sotto forti piogge. Pensato per affrontare le condizioni più impegnative, Whistler Peak™ è ideale per i papà attivi e sempre pronti all’avventura.

