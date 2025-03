Graduatoria Infermieri BA, Amati e Paolicelli: “La nostra legge è stata eseguita. Autorizzate le assunzioni di 862 idonei. Grazie a Piemontese e dirigenti Dipartimento Salute”

BARI – I consiglieri regionali Fabiano Amati e Francesco Paolicelli esprimono soddisfazione per l'implementazione della loro legge sulla proroga della graduatoria per infermieri della ASL di Bari. Con il via libera definitivo, da oggi tutte le aziende sanitarie pugliesi sono autorizzate ad assumere una parte del fabbisogno complessivo di 1.967 unità, attraverso l'assunzione di 862 idonei che hanno accettato, indicando la loro prima scelta, la disponibilità richiesta dalla ASL di Bari nelle settimane scorse.

"La nostra legge è stata eseguita", commentano i consiglieri. "Abbiamo affrontato un percorso complesso, con l’impazienza comprensibile degli interessati e anche qualche accusa di inerzia, che però riteniamo giustificabile. Ora, grazie alla determinazione e all'impegno di tutti, possiamo dire che il lavoro ha avuto il suo compimento."

Un particolare ringraziamento è stato rivolto all'assessore regionale alla Salute Raffaele Piemontese, al direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, alla dirigente del servizio Antonella Caroli e ai funzionari Lanfranco Netti e Daniela Pizzuto per il loro contributo determinante.

I numeri nel dettaglio

La graduatoria ha visto l’accettazione di 863 idonei per l'assunzione, su un fabbisogno totale di 1.967 unità. Di seguito i dettagli per ciascuna azienda sanitaria:

ASL Bari : 263 idonei disponibili su 618 unità richieste

: 263 idonei disponibili su 618 unità richieste ASL Brindisi : 58 idonei disponibili su 58 unità richieste

: 58 idonei disponibili su 58 unità richieste ASL BT : 65 idonei disponibili su 43 unità richieste

: 65 idonei disponibili su 43 unità richieste ASL FG : 80 idonei disponibili su 714 unità richieste

: 80 idonei disponibili su 714 unità richieste ASL LE : 193 idonei disponibili su 101 unità richieste

: 193 idonei disponibili su 101 unità richieste ASL TA : 74 idonei disponibili su 128 unità richieste

: 74 idonei disponibili su 128 unità richieste AOU Policlinico di Bari : 57 idonei disponibili su 203 unità richieste

: 57 idonei disponibili su 203 unità richieste AOU Riuniti di Foggia : 44 idonei disponibili su 44 unità richieste

: 44 idonei disponibili su 44 unità richieste IRCCS G. Paolo II : 15 idonei disponibili su 18 unità richieste

: 15 idonei disponibili su 18 unità richieste IRCCS DE BELLIS: 13 idonei disponibili su 40 unità richieste

Le regole di assunzione

Le assunzioni delle 862 unità dovranno avvenire seguendo rigorosamente l'ordine di merito della graduatoria, mentre l'azienda di destinazione sarà determinata sulla base della prima preferenza espressa da ciascun candidato. Nelle ASL LE e BT, dove il numero di preferenze è superiore al numero di unità richieste, gli idonei in eccedenza saranno assegnati ad altre Aziende, sempre rispettando la posizione in graduatoria.

Le assunzioni dovranno essere coerenti con il fabbisogno di personale definito nei PTFP 2023-2025 e nel tetto di spesa definito dalla Giunta regionale, che sarà approvato a breve.

“Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo. Grazie al lavoro di tutti e al supporto delle istituzioni, questa operazione risponde alle necessità di personale nelle nostre strutture sanitarie, rafforzando ulteriormente la qualità dei servizi per i cittadini.”

Il lavoro di squadra e l’impegno per la sanità pugliese proseguono, con la certezza che l’implementazione di questa legge porterà benefici concreti alle strutture e agli operatori sanitari della Regione.