La formazione e la gestione strategica delle risorse umane: al via a Taranto i progetti PerForma PA e Ri.Va.

TARANTO - Laorganizza una giornata di formazione e confronto dedicata al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali. L’evento si terrà ilpresso ildi Taranto, e si concentrerà sui progetti, finanziati nell’ambito del(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Un’opportunità di crescita professionale per il personale degli enti locali

La giornata avrà come obiettivo quello di approfondire e discutere due progetti fondamentali per la crescita professionale del personale e il rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali. Il progetto PerForma PA si concentra sul miglioramento delle competenze del personale pubblico, mentre il progetto Ri.Va. punta a una gestione strategica delle risorse umane, favorendo l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Focus sul percorso P.A.S.S.

Un momento particolare dell'incontro sarà dedicato al percorso P.A.S.S. – Percorso di Accrescimento delle Soft Skills, un programma pensato per potenziare le competenze trasversali e digitali dei dipendenti della Provincia di Taranto. La crescita delle soft skills (come la comunicazione, il problem-solving, il lavoro di squadra) è infatti fondamentale per migliorare l’efficacia e l’efficienza del lavoro pubblico, così come l’adozione delle tecnologie digitali che stanno trasformando il settore pubblico.

Esperti di Formez PA e Promo PA Fondazione

All’evento interverranno esperti del Formez PA e di Promo PA Fondazione, che porteranno la loro esperienza e competenza nell’ambito della formazione e del rafforzamento delle capacità amministrative. Il loro contributo aiuterà i partecipanti a comprendere come sfruttare al meglio i fondi PNRR per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e per potenziare le competenze del personale pubblico.

Chi può partecipare?

L’incontro è rivolto ai Sindaci e ai responsabili del personale dei Comuni della Provincia di Taranto e delle Province pugliesi. Sono inoltre invitati i rappresentanti degli Enti locali pugliesi che hanno ricevuto il finanziamento nell’ambito del progetto PerForma PA, e le organizzazioni sindacali.

Un’occasione imperdibile per i professionisti della pubblica amministrazione che desiderano aggiornarsi sui progetti in corso, sulle opportunità offerte dal PNRR e sulle competenze da sviluppare per affrontare le sfide future del settore pubblico.