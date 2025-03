Grave incidente sulla provinciale 44 a Palo del Colle: quattro feriti gravi, tra loro una bambina

PALO DEL COLLE - Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri sulla strada provinciale 44, all’altezza di Palo del Colle. Due auto si sono scontrate violentemente, causando il ferimento grave di quattro persone, tra cui una bambina. Le vittime dell’incidente sono state trasportate in codice rosso nei vicini ospedali; tra loro anche i genitori della piccola.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia Locale. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere contorte dei veicoli.

La strada provinciale è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.