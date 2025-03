Parco della Rinascita: il sindaco Leccese annuncia l'apertura del cantiere il 7 aprile

BARI - Questa mattina, durante la proiezione del cortometraggio "Cara Alice", organizzata dal I Municipio e incentrata sul dramma collettivo vissuto dalla città di Bari a causa della presenza della Fibronit, il sindaco Vito Leccese ha annunciato una notizia attesa da molti: il prossimo 7 aprile aprirà il cantiere per la realizzazione del Parco della Rinascita, un progetto che nascerà su un sito dismesso e recentemente bonificato, quello della ex Fibronit.

Il sindaco ha espresso grande soddisfazione per l'avvio di un'opera che rappresenta un simbolo di rinascita e speranza per la città: "Sono felice di poter annunciare finalmente alla città che il prossimo 7 aprile si aprirà il cantiere per il Parco della Rinascita. Questo progetto è un segno di rivincita per tanti baresi e per le famiglie che hanno perso una persona cara a causa delle patologie legate all'amianto. Voglio che questo parco diventi un luogo di speranza e di vita", ha dichiarato il primo cittadino. Inoltre, ha annunciato che, qualche giorno dopo l'avvio dei lavori, il parco vedrà piantato il primo albero, una Davidia Involucrata, conosciuto come albero dei fazzoletti, in occasione delle celebrazioni di San Nicola, come gesto simbolico di benaugurio.

Il Progetto del Parco della Rinascita

Il Parco della Rinascita si estende su un'area di 146.850,70 metri quadrati (14 ettari) lungo via Caldarola, fino all'incrocio del ponte di Padre Pio con viale Magna Grecia. Il progetto ha un valore complessivo di circa 16 milioni di euro, con il finanziamento proveniente dalla Regione Puglia (3,5 milioni di euro) e dai fondi del PNRR (11,5 milioni di euro), insieme a un contributo di 1,5 milioni di euro per opere indifferibili.

La progettazione, redatta nel 2022 dall'architetta Laura Rubino e dall’ingegnere Nicola Falcone, ha visto una forte collaborazione con il Comitato di quartiere dell’ex Fibronit, dando vita a uno schema che privilegia la rinaturalizzazione dell’area, con ampie zone verdi e forestazione, aree sportive (come campi da basket e bocce) e spazi di gioco per bambini.

Obiettivi del Progetto

Il progetto del Parco della Rinascita si propone di:

Definire una nuova identità del parco, integrandolo nel contesto urbano circostante. Creare spazi che rispondano alle necessità della cittadinanza, includendo attività ricreative, benessere e sicurezza. Promuovere la biodiversità e la qualità paesaggistica del sito. Ottimizzare le risorse economiche per garantire una gestione sostenibile del parco nel lungo periodo.

Il parco rappresenterà un “cuneo verde” che collegherà i quartieri di Japigia, Madonnella e San Pasquale, trasformando una zona industriale dismessa in un’area di aggregazione e rigenerazione urbana.

Concept Paesaggistico e Rigenerazione Naturale

Il progetto prevede la creazione di un parco multifunzionale che include nuove aree forestate, percorsi di esplorazione e luoghi per il relax, con spazi dedicati alla biodiversità. Il parco ospiterà 8.374 erbacee, 71.046 tappezzanti, 1.810 rampicanti, 51.861 arbusti e 1.300 alberi. La creazione di queste aree verdi non solo migliorerà la qualità dell'aria e del paesaggio, ma contribuirà anche alla gestione delle acque piovane, riducendo il rischio di allagamenti.

Nuclei di Rigenerazione Sociale

Il Parco della Rinascita è pensato anche come un centro di socialità. Al suo interno troveranno spazio piazze, aree per il gioco dei bambini, un anfiteatro, un'area basket, un bocciodromo e un percorso vita. Saranno inoltre realizzati nuovi impianti di illuminazione, videosorveglianza e Wi-Fi, per garantire la sicurezza e la fruibilità del parco anche nelle ore serali.