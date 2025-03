Il Cammino della Croce di Marcel Dupré in tour in provincia di Foggia dal 24 al 28 marzo

25/3: San Severo, San Severino, ore 20;

26/3: Foggia, Cattedrale, ore 20;

27/3: S. Giovanni Rotondo, S. Onofrio, ore 19:30;

28/3: Lucera, Chiesa della Pietà, ore 20.



Gli artisti coinvolti sono 11: l’organista slovacco Marek Štrbák, la scenografa Zuzana Hubinská e nove studenti della Constantine the Philosopher University di Nitra (Repubblica Slovacca).



L’iniziativa è organizzata dal Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia nell’ambito del programma Erasmus Plus.

FOGGIA - Nel 1931 le celebri poesie di Paul Claudel spinsero Marcel Dupré, uno dei più autorevoli esponenti dell’organo sinfonico francese del XX secolo, a comporre “Le Chemin de la Croix”, un’opera che racchiude quattordici brani, ciascuno dei quali dedicato a una stazione della Via Crucis.Questa composizione, entrata a far parte del repertorio dei virtuosi di tutto il mondo, impreziosita dalle coreografie di Zuzana Hubinská, sarà in tour in quattro città della provincia di Foggia dal 25 al 28 marzo 2025 secondo il seguente calendario: