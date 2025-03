"A Fuoco Lento": a Melpignano la mostra fotografica di Gabriele Albergo sul rapporto tra cibo e fotografia

– Qual è il legame tra il cibo e la sua rappresentazione nell’era contemporanea? A rispondere a questa domanda è, la nuova mostra fotografica di, accompagnata da talk e incontri di approfondimento, in programma dalpresso il suggestivodi Melpignano.

Il progetto, ideato dall’Associazione Positivo Diretto, attiva nel Salento dal 2014 e da sempre impegnata nella promozione dell’immagine contemporanea, si avvale del sostegno del Consiglio della Regione Puglia, del Comune di Melpignano e della Camera di Commercio di Lecce.

L'opening si terrà lunedì 31 marzo alle ore 19.00, con la partecipazione dell'artista, degli organizzatori e della cittadinanza. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio visivo che esplora il cibo non solo come nutrimento, ma come linguaggio, simbolo e oggetto di riflessione sociale.

L’ingresso alla mostra è libero. Gli orari per la visita inaugurale sono dalle 19.00 alle 21.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 375 6041184.

Un evento che unisce arte, cultura e convivialità, offrendo uno sguardo inedito e originale sulla relazione tra ciò che mangiamo e come lo raccontiamo.