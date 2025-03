Importante evento per la tutela dei diritti dei giovani medici e veterinari del S.S.N.

Il programma dell'evento prevede una serie di interventi da parte di esperti del mondo sindacale ed accademico, che affronteranno tematiche storiche, attuali e prospettiche relative alla tutela sindacale ed ai percorsi professionali dei medici e dei veterinari. Le sessioni del congresso includono presentazioni, relazioni introduttive, illustrazioni di tematiche specifiche, dibattiti, interventi programmati e la compilazione guidata dei questionari di verifica dell’apprendimento ECM. L’adesione a questo congresso (gratuita per chiunque, sino ad un massimo di 60 partecipanti, ma con priorità d’accesso per gli iscritti alla CISL Medici) offrirà ai giovani e meno giovani professionisti della sanità anche l’opportunità di acquisire crediti ECM, fondamentali per il loro continuo aggiornamento e sviluppo professionale.



Tema principale del convegno è “Il coraggio della partecipazione. Ruolo del Sindacato nella tutela dei diritti dei (giovani) medici chirurghi e veterinari del SSN: aspetti formativi, assicurativi, previdenziali e disciplinari”.



La relazione congressuale sarà tenuta dal dott. Vincenzo Piccialli, segretario generale regionale Federazione CISL Medici Puglia, che è anche responsabile scientifico del convegno.



- Sabato 12 aprile si svolgerà presso il Vittoria Parc Hotel di Bari-Palese il VI Congresso Regionale della Federazione CISL Medici, veterinari e dirigenti sanitari – Puglia. L’evento è rivolto principalmente (ma non solo) ai giovani medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale ed anche a chi, fra dette figure sanitarie, intenda orientare la propria attività professionale in tale ambito lavorativo (SSN). In un momento storico in cui la sanità italiana affronta sfide significative, tra cui la carenza di personale, le difficoltà contrattuali e le problematiche legate alla formazione specialistica ed alla vulnerabilità assistenziale, questo congresso rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento professionale.