Incendio a Ugento, distrutta una casa disabitata: nessun ferito

UGENTO – Momenti di tensione ieri sera nella località Fontanelle, a Ugento, dove un violento incendio ha completamente distrutto una struttura in coibentato e muratura, utilizzata come abitazione ma al momento disabitata.

Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno provocato il crollo dell’intera costruzione. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Casarano, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un possibile corto circuito come causa dell’incendio. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull’origine del rogo.