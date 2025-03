Incidente mortale a Taranto, quattro indagati per la morte della 19enne Sharon Bonillo

TARANTO - Sono quattro le persone iscritte nel registro degli indagati in relazione al tragico incidente che, nella notte tra il 7 e l’8 marzo dello scorso anno, costò la vita alla 19enne Sharon Bonillo. L’incidente avvenne in via Mediterraneo, a Taranto, e coinvolse una Fiat 500 su cui viaggiavano la giovane vittima e due sue amiche, rimaste ferite.

Secondo quanto emerso, tra gli indagati figura la conducente dell’auto, una donna di 33 anni, alla guida del veicolo quella notte. A lei si aggiungono la responsabile del servizio manutenzione strade del Comune di Taranto e due istruttori tecnici della Polizia Locale.

La Procura ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Sharon Bonillo lottò per tre giorni al Santissima Annunziata di Taranto prima di perdere la vita a seguito delle gravi ferite riportate.

L’inchiesta si è concentrata non solo sulla dinamica dell’incidente e sulla condotta della conducente, ma anche sulle condizioni del tratto stradale e su eventuali responsabilità amministrative e tecniche legate alla sicurezza della viabilità cittadina.

Ora, con la chiusura delle indagini, si apre la fase decisiva che potrebbe portare a un eventuale processo.