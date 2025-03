Andria, sospesa per 15 giorni le attività di un istituto di vigilanza privata che pubblicizzava attività di protezione

ANDRIA - Notificato ieri dai Poliziotti della BAT un provvedimento prefettizio di sospensione nei confronti del titolare di un istituto di vigilanza privata della Città Federiciana.Il provvedimento di sospensione, della durata di 15 giorni, nasce da una dettagliata attività svolta degli specialisti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Andria che, nei giorni scorsi, hanno eseguito mirate verifiche amministrative nei confronti di diversi istituti di vigilanza presenti sul territorio provinciale.Nel corso delle predette attività, era stato riscontrato che l’Agenzia in questione pubblicizzava tramite organi di stampa, in assenza delle dovute autorizzazioni, specifici servizi di protezione personale destinati a donne in fase di separazione o che, ad ogni modo, necessitavano di “protezione” per affrontare l’ultimo incontro con il partner prima della chiusura del rapporto sentimentale. Il titolare è stato quindi diffidato nel continuare a promuovere tali servizi.Nei giorni a seguire, però, gli Agenti della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di via dell’Indipendenza hanno riscontrato il mancato rispetto della diffida eseguendo ulteriori accessi e constatando, tra l’altro, la presenza di una bacheca, posta su una parete all’entrata della sede dell’attività, sulla quale era affissa copia di un articolo pubblicitario dal titolo “Ultimo appuntamento: mai andare sole. Un’agenzia offre il servizio di accompagnamento h 24”.Attese ulteriori mancanze amministrative riscontrate, è stata trasmessa una segnalazione alla Prefettura di Barletta che ha emesso il provvedimento di sospensione eseguito ieri.Le attività di verifica e controllo del settore della vigilanza privata, volte a monitorare il rispetto della normativa ed a contrastare eventuali condotte illecite, che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini, continueranno anche nelle prossime settimane in tutti i comuni della sesta provincia pugliese.