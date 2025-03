Indian Wells: eliminazioni e vittorie nel terzo turno, Berrettini e Musetti fuori

Nel terzo turno del torneo di Indian Wells, le attese italiane sono state tradite con l'eliminazione di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il romano Berrettini è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas con un secco 6-3 6-3 in soli 67 minuti di gioco. Una partita che non ha mai visto il numero 25 del mondo in grado di rispondere agli attacchi del suo avversario, che ha dominato senza concedere alcuna possibilità al tennista azzurro.

Lorenzo Musetti ha invece combattuto duramente contro il francese Arthur Fils, ma alla fine è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 7-6 6-3. Dopo aver perso il primo set, Musetti ha lottato nel secondo, portandosi al tie-break, ma alla fine Fils è riuscito ad avere la meglio nel terzo set, approdando ai quarti.

Altri risultati maschili: vittorie e infortuni

Il giapponese Yosuka Watanuki ha avuto la meglio sull'americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-4 7-6, avanzando così al prossimo turno. Daniil Medvedev ha prevalso su Alex Michelsen, che è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio muscolare quando il russo era in vantaggio 2-0 nel primo set. L'americano Tommy Paul ha sconfitto il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-3 7-5, mentre l'olandese Tallon Griekspoor ha battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un 7-6 6-3.

L'americano Marcos Giron ha avuto la meglio sull'australiano Alexei Popyrin con un 5-7 6-3 6-3, completando una rimonta dopo aver perso il primo set.

Le donne: Paolini avanti, vittorie per Svitolina, Muchova, e altre

Nel torneo femminile, Jasmine Paolini ha ottenuto una preziosa vittoria contro la rumena Jaqueline Cristian, prevalendo con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 e qualificandosi per gli ottavi di finale. L'ucraina Elina Svitolina ha vinto con un 6-2 6-4 contro l'americana Danielle Collins, mentre la ceca Karolina Muchova ha superato la connazionale Katerina Siniakova con un netto 7-5 6-1.

Marta Kostyuk, altra ucraina in gara, ha vinto 6-3 6-3 contro l'americana Caroline Dolehide. La cinese Qinwen Zheng ha prevalso sulla neozelandese Lulu Sun con il punteggio di 6-4 7-5, mentre la kazaka Elena Rybakina ha sconfitto la britannica Katie Boulter con un 6-0 7-5.

Conclusioni

Il torneo di Indian Wells continua a regalare emozioni, con risultati sorprendenti e qualche eliminazione di peso, come quella dei due italiani. Le donne italiane, però, continuano a fare bene con Paolini che avanza nel tabellone. Gli occhi ora sono puntati sugli ottavi, con nuove sfide in arrivo.