Serie C Girone C: Monopoli, Altamura e Cerignola scendono in campo per obiettivi cruciali

Nella trentunesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli sarà impegnato domani, alle 18:30, al "Veneziani" contro il Latina. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Trapani al "Provinciale", i pugliesi sono chiamati a ottenere un altro successo per avvicinarsi al secondo posto. I biancoverdi affrontano un Latina reduce dalla pesante sconfitta per 1-4 contro il Catania al "Francioni" e cercheranno di approfittare della situazione per conquistare tre punti vitali.

Altamura in casa contro la Casertana

L'Altamura, che nella trentesima giornata ha vinto 2-1 contro la Juventus Next Gen a Biella, scenderà in campo al "D'Angelo" contro la Casertana. I campani sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Benevento al "Pinto". La squadra murgiana, che sta cercando di mantenere la posizione al quindicesimo posto, cercherà di confermare la sua forza in casa e di ottenere i tre punti necessari per proseguire nella sua marcia.

Cerignola ospita il Foggia nella serata di fuoco

Il Cerignola, che ha pareggiato 0-0 contro il Picerno al "Curcio", affronterà alle 20:45 al "Monterisi" il Foggia. I dauni hanno recentemente vinto 2-1 contro il Sorrento allo "Zaccheria" e ora puntano a fare un passo importante verso la promozione in Serie B. La squadra di casa dovrà prevalere sui rossoneri per consolidare la sua posizione e restare in corsa per la qualificazione ai playoff. Dal canto suo, il Foggia cercherà di imporsi per continuare a sperare nella qualificazione, sapendo quanto sia fondamentale fare punti in questo momento cruciale della stagione.

Tutti gli occhi sui campi di Monopoli, Altamura e Cerignola: sfide decisive per il futuro delle squadre pugliesi nel girone C di Serie C.