Inter, Inzaghi dopo la vittoria sul Feyenoord: ''I ragazzi sono stati bravi, siamo rimasti uniti''

Prova di maturità, aggressività e concentrazione per l'Inter al 'De Kuip'. I nerazzurri si impongono sul Feyenoord con i gol di Thuram e Lautaro e guadagnano una vittoria importante nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League -il ritorno è fissato martedì 11 marzo alle 21:00 a San Siro-. Il commento di mister Simone Inzaghi al termine della partita:

“I ragazzi sono stati bravi, non era semplice in questo stadio. I nostri tifosi ci hanno dato una grande mano anche qui: oggi c'era da soffrire, ma non abbiamo dovuto farlo per molto: siamo stati uniti quando era necessario, conosciamo le insidie del ritorno, ma sono molto soddisfatto. Asllani e Zielinski hanno fatto quello che avevo chiesto loro, non ho mai avuto dubbi su questi giocatori: hanno fatto una grande gara, ho cercato di cambiare senza stravolgere, devo prendere continuamente decisioni. Vogliamo continuare a giocare tutte queste partite, dobbiamo proseguire in questo modo. Il Feyenoord ha qualità, ha giocato con 4 attaccanti: inizialmente non siamo stati sempre nelle distanze e non abbiamo palleggiato bene, in questi stadi si può soffrire. I due gol poi ci hanno facilitato, con i ragazzi abbiamo parlato tanto: sappiamo però di avere vinto solo il primo tempo, ci aspetta la gara di ritorno. Nella mia carriera ho trovato dei grandi ragazzi che mettono in pratica quello che chiedo: io e il mio staff ci siamo tolti tante soddisfazioni in questi anni, i giocatori hanno grandissima disponibilità. Bastoni per esempio ha fatto un'ottima partita, si è messo a disposizione: parliamo di un difensore fortissimo a livello mondiale che ha fatto il quinto per i compagni, è una cosa che noi allenatori vorremmo sempre avere.”