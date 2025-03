Invasione di cinghiali sulle strade baresi: tre casi in due giorni

BARI - Negli ultimi due giorni si sono registrati almeno tre episodi di incidenti stradali causati dalla presenza di cinghiali sulle strade della provincia di Bari. Un fenomeno sempre più frequente che sta generando forte preoccupazione tra i cittadini e gli automobilisti.

Il primo e più grave incidente si è verificato intorno alle 20:00 sulla Strada Provinciale 88, nel tratto compreso tra Giovinazzo e Bitonto. Due cinghiali, improvvisamente sbucati sull’arteria stradale, sono stati investiti da alcune auto in transito. Quattro le vetture coinvolte nell’impatto: i conducenti, sebbene scossi dall’accaduto, sono fortunatamente rimasti illesi. I due animali, invece, sono morti sul colpo, mentre le automobili hanno subito ingenti danni nella parte anteriore.

A distanza di poche ore, un altro cinghiale è stato investito sulla SS16 all’altezza di Molfetta, causando rallentamenti e momenti di apprensione tra gli automobilisti.

Ancora a Giovinazzo, sempre sulla SS16, un grosso esemplare di cinghiale è stato colpito in pieno da un camion. L’autista del mezzo pesante è riuscito a mantenere il sangue freddo, evitando manovre azzardate che avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi, sia per sé che per gli altri utenti della strada.

La frequenza di questi episodi riaccende il dibattito sulla necessità di un monitoraggio più efficace della fauna selvatica e sull’adozione di misure di sicurezza adeguate, al fine di prevenire incidenti che, in situazioni meno fortunate, potrebbero trasformarsi in vere e proprie tragedie.