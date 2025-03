Bari espone striscione per la liberazione di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul

BARI - Da questa mattina, sulla facciata di Palazzo di Città a Bari, è esposto uno striscione che chiede la liberazione di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e uno dei principali oppositori del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu è stato arrestato lo scorso 20 marzo, insieme a un centinaio di altre persone, nell'ambito di un'operazione che ha suscitato preoccupazioni internazionali.Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha infatti deciso di aderire alla campagna “We stand with Ekrem Imamoglu, we stand for Democracy in Turkey”, promossa dall’associazione dei sindaci europeisti e dalla rete Eurocities. L’iniziativa vuole esprimere solidarietà con Imamoglu e con tutti quei sindaci che, come lui, difendono la democrazia e i diritti fondamentali in Turchia.L’esposizione dello striscione si inserisce in un contesto più ampio di sostegno alla libertà di espressione e alla democrazia, temi che sono al centro della campagna lanciata dai sindaci europeisti. La solidarietà di Bari con Imamoglu rappresenta un messaggio forte a favore della tutela dei valori democratici e dei diritti civili.