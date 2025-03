Thorir Johann Helgason convocato in Nazionale: le sfide con l'Islanda e il ritorno al Lecce

LECCE - Il centrocampista islandese del Lecce, Thorir Johann Helgason, è stato convocato nella Nazionale dell'Islanda per le cruciali partite di play-off della Nations League. L'Islanda affronterà il Kosovo in due incontri: il primo in trasferta il 20 marzo e il secondo in casa il 23 marzo. Un'opportunità importante per Helgason, che torna in Nazionale dopo una lunga assenza di tre anni: l'ultima convocazione risaliva infatti a novembre 2022, quando l'Islanda affrontò la Lettonia.

Helgason, convocato dall'allenatore Heimir Hallgrimsson, sarà protagonista nelle due sfide fondamentali per il destino della Nazionale islandese. Dopo questi impegni internazionali, il centrocampista farà ritorno a Lecce per riprendere gli allenamenti in vista della partita di campionato contro la Roma, prevista per sabato 29 marzo alle 20:45 al "Via del Mare", valida per la trentesima giornata di Serie A.

L'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, potrà contare non solo su Helgason ma anche su Kaba e Banda, che rientreranno dopo una lunga assenza dovuta a infortuni. Il Lecce, reduce da quattro sconfitte consecutive, è chiamato a una vittoria fondamentale contro i giallorossi capitolini per avvicinarsi alla salvezza in Serie A. La squadra salentina affronterà una sfida delicata contro una Roma che, seppur attraversando un periodo non facile, rappresenta comunque un avversario di alto livello.

Il ritorno di Helgason in Nazionale e l'atteso rientro di alcuni giocatori chiave nel Lecce danno nuove speranze alla squadra salentina, che cercherà di mettere in campo tutte le proprie forze per rialzarsi in campionato e compiere un passo decisivo verso la permanenza nella massima serie.