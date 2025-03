Joao Paulo accolto a Bari: un ritorno tra emozione e affetto

BARI - Stamattina, il sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo di Città Joao Paulo, l’attaccante brasiliano che tra il 1989 e il 1994 ha indossato la maglia biancorossa, diventando un’icona per i tifosi del Bari. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale CasaBari, ha rappresentato un momento di grande emozione per la città e per l’ex calciatore, che ancora oggi è circondato da un affetto sincero e profondo.“La straordinaria accoglienza riservata a Joao Paulo è la testimonianza di un legame fortissimo con Bari – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Non solo per le sue prodezze sportive, ma per il rapporto umano che ha saputo costruire con questa comunità. Ogni volta che torna, è travolto dall’affetto della gente. Questo dimostra che ha seminato bene: quando oltre al talento sportivo ci sono il cuore e l’attaccamento, si crea un senso di appartenenza che va oltre il tempo. Ricordo ancora quel coro spontaneo che si alzava ogni volta che Joao toccava palla, un’onda di entusiasmo che riempiva lo stadio.”Dal canto suo, Joao Paulo ha espresso tutta la sua gratitudine per l’affetto che continua a ricevere dalla città: “Bari è la mia seconda casa, qui è nato mio figlio e qui conservo alcuni dei ricordi più belli della mia vita. Tornare è sempre un’emozione fortissima. Non avrei mai immaginato che, dopo trent’anni, il legame con questa città sarebbe stato ancora così forte”.A margine dell’incontro, il sindaco Leccese ha consegnato a Joao Paulo una targa ufficiale della Città di Bari, come segno di riconoscenza per il suo contributo alla storia calcistica e all’identità sportiva della città. L’iscrizione recita:“A João Paulo, prodigioso talento calcistico, vero e proprio artista del pallone capace di far innamorare, incantare, stregare una città intera con le sue giocate, i suoi dribbling e il suo estro inconfondibile, che lo hanno reso beniamino indiscusso dei tifosi biancorossi.”Un tributo a un campione che, ancora oggi, continua a essere parte integrante della storia e dell’anima della Bari calcistica.