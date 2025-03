Juventus, tre punti contro il Verona: vittoria sofferta ma convincente

Juventus fb

TORINO - La Juventus torna alla vittoria dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, superando il Verona per 2-0 all’Allianz Stadium. I gol di Thuram e Koopmeiners rilanciano la squadra di Motta, che risale al quarto posto con due punti di vantaggio sulla Lazio e accorcia le distanze dall’Atalanta, terza in classifica, prossima avversaria dei bianconeri.

Una formazione rivisitata e due gol annullati

Motta sorprende tutti con alcune scelte: oltre all’assenza iniziale di Vlahovic, Koopmeiners parte dalla panchina per la terza volta in campionato, mentre McKennie agisce sulla trequarti con il duo Locatelli-Thuram a centrocampo. Yildiz e Nico Gonzalez supportano Kolo Muani in attacco. Il Verona risponde con un 3-4-2-1 che vede Livramento titolare al posto di Bernede e Sarr supportato da Suslov.

Il primo squillo è della Juventus con un mancino di Locatelli alto sopra la traversa. Il Verona si difende bene e prova a rendersi pericoloso con Suslov e Sarr, ma è la Juventus ad andare vicina al gol con Gatti, che sfiora il palo. Il pressing bianconero aumenta e Thuram impegna Montipò con un tiro debole. Al 37’ McKennie trova la rete di testa, ma il gol viene annullato per un fallo di Kelly su Montipò. Poco dopo, il portiere del Verona si supera con una serie di interventi decisivi su Locatelli, McKennie e Yildiz.

Nel recupero, il Verona sembra trovare il vantaggio con un gran tiro di Suslov da 30 metri, che gela lo Stadium. Tuttavia, il VAR interviene e annulla il gol per fuorigioco di Faraoni, lasciando il punteggio sullo 0-0 tra i fischi dello stadio.

Thuram e Koopmeiners firmano la vittoria

Il secondo tempo inizia con un'altra parata decisiva di Montipò su Kolo Muani. La Juventus spinge, ma fatica a trovare il varco giusto. Al 60’, Motta inserisce Koopmeiners tra i fischi del pubblico, mentre entrano anche Weah e Alberto Costa. Quest'ultimo sfiora subito il gol con un tiro di poco fuori.

Il Verona si chiude in difesa e la Juventus si innervosisce, ma al 70’ il match si sblocca: Locatelli serve Cambiaso sulla fascia, il quale trova Thuram in area. Il francese, tutto solo, non sbaglia e realizza il suo terzo gol in campionato, regalando il vantaggio ai bianconeri.

All’80’ Vlahovic e Mbangula subentrano a Kolo Muani e Yildiz. Poco dopo, Ghilardi rischia un rigore con un braccio largo in area, ma il VAR non interviene. All’85’ arriva il raddoppio bianconero: Koopmeiners calcia con precisione, anticipando la scivolata di Coppola e battendo Montipò, autore di una prestazione eccezionale fino a quel momento.

La Juventus soffre, ma convince e ora punta all’Atalanta per un possibile aggancio al terzo posto. Appuntamento domenica prossima, sempre allo Stadium.