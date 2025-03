Il Carnevale di Putignano trionfa sulla pioggia: un successo la terza giornata della 631ª edizione

ph_Viviana Mastronardi

PUTIGNANO - Nonostante le incertezze meteo, il Carnevale di Putignano si conferma un evento di straordinario richiamo. La terza giornata della 631ª edizione, dedicata al tema della "sovversione", ha visto la partecipazione di oltre 25.000 spettatori, che hanno assistito alla spettacolare sfilata di sette carri allegorici, sei gruppi e sei maschere di carattere.

L'evento ha visto la presenza di numerose personalità istituzionali e non: onorevoli, autorità locali, sindaci del territorio, dirigenti della Regione Puglia, sponsor e artisti di spicco. Tra questi, Maria Grazia Cucinotta e Pif, che hanno commentato in diretta il corso mascherato. Il Carnevale di Putignano si conferma anche un evento di portata internazionale, con la partecipazione di docenti del Politecnico di Valencia e una delegazione del Carnevale di Kotor (Montenegro). Durante i giorni precedenti, si è tenuto un workshop sulle similitudini e differenze tra il Carnevale di Putignano e le Fallas di Valencia. Inoltre, il Museo Civico ha ospitato una lectio speciale del docente Paolo Pecere (Università Roma Tre) sul ruolo delle maschere e dei riti come espressione di libertà e critica sociale.

Inclusione e accessibilità: un Carnevale per tutti

Grande attenzione è stata riservata al tema dell'inclusività. Ben 48 ragazzi di Universo Salute hanno sfilato con i loro accompagnatori, mentre 25 non vedenti hanno vissuto un'esperienza sensoriale unica grazie a cuffie silent e alla narrazione esperta di AbilFesta. Inoltre, 30 studenti della scuola di cinema e fotografia "Spazio Tempo" di Bari hanno documentato l'intera giornata, immortalando il passaggio dei carri dal momento in cui hanno lasciato gli hangar fino alla sfilata ufficiale. Per questa capacità di inclusione, il Carnevale di Putignano ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro.

Musica e innovazione: il Carnevale si fa digitale

L'edizione 2025 ha visto il lancio di produzioni musicali originali create appositamente per l'evento. Sul palco del Boom si sono esibiti La Rappresentante di Lista, che ha dialogato con Tlon e Andrea Colamedici su temi legati al carnevale, al mascheramento e alla musica. Un momento innovativo è stato il coinvolgimento del pubblico nella produzione di un brano musicale tramite intelligenza artificiale, con citazioni ai successi del gruppo, come "Paradiso", "Resistere" e "Amare". Altro protagonista musicale è stato N.A.I.P., che con il suo stile sperimentale ha conquistato il pubblico mescolando beat elettronici, loop station, chitarra e voce.

ph_Viviana Mastronardi

Progetti speciali e iniziative per il pubblico

Prosegue anche oggi alle 18:00 il progetto "Carnevale al Buio" presso la Biblioteca Comunale, un'iniziativa che permette di vivere l'arte della cartapesta attraverso un podcast pensato per persone con difficoltà visive. L'ascolto è reso possibile grazie alla collaborazione tra Ubuntu, Lavori dal Basso APS e Radio Puglia.

Grande novità del 2025 è la possibilità di votare il proprio carro preferito tramite l'App ufficiale del Carnevale di Putignano, disponibile su tutte le piattaforme. Le votazioni si chiuderanno domani alle 21:00. Inoltre, grazie all'Assessorato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, sono stati messi a disposizione 1.000 biglietti gratuiti per la sfilata di domani per chi acquista i ticket per il trasporto pubblico su rotaia.

Gran finale: gli eventi di questa sera e di domani

Questa sera alle 19:00 si terrà il rito dell’Estrema Unzione del Carnevale, una processione goliardica di finti chierici e religiosi per le vie della città, organizzata dall’Associazione Amici di Argo. A seguire, alle 20:00, si svolgerà U' Ndònder in versione senior, una rievocazione della tradizione carnevalesca a cura dell'Associazione Carta…Pestando.

Domani, martedì grasso, la giornata si aprirà alle 17:00 con un incontro sul Palco del Folle con lo scrittore Nicola Lagioia, che parlerà di feste popolari, maschere e tradizioni. Alle 18:30 prenderà il via l’ultima parata dei carri allegorici, gruppi e maschere, accompagnata dal ritorno dell’evento "Carnevale N’de Jos’r", con animazione musicale e gastronomica nel centro storico.

L’evento culminerà con la premiazione dei carri vincitori alle 22:00 e la partenza del corteo funebre da Piazza Teatro per il rito del Funerale del Carnevale, curato dall’Associazione Amici di Argo. La serata si chiuderà con l’esibizione dell’Orchestra della Notte della Taranta sul Palco del Boom, seguita dal rito della Campana dei Maccheroni, per concludere in grande stile la 631ª edizione con un’ultima abbuffata di pasta al sugo di carne e farinella.

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano ed è promosso da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura - Direzione Spettacolo.

Partner e sponsor

Si ringraziano gli sponsor locali e i partner tecnici e media, tra cui Aeroporti di Puglia, Notte della Taranta, Grotte di Castellana, Poste Italiane, Radio Norba e Telenorba, per il supporto all’evento.