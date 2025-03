La Divina Commedia ambientata in Puglia, il 28 marzo a Lecce l'ultima tappa di “Dante in Puglia”

BARI - Il Consiglio regionale della Puglia celebra Dante e la lingua italiana. Venerdì 28 marzo a Lecce presso il teatro Apollo alle 10,30 si terrà l'ultima tappa del tour del progetto Dante in Puglia che ha coinvolto in questi mesi oltre 30mila studenti degli istituti scolastici superiori delle sei province pugliesi.Venerdì oltre 700 studenti assisteranno ad uno spettacolo – proiezione che racconta il padre della lingua italiana e promuove nello stesso tempo il territorio pugliese. Le meravigliose cantiche della Divina Commedia raccontante e ambientate in Puglia e non solo. Il progetto Dante in Puglia, ideato da Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, è una serie audiovisiva di tre puntate creata per il sistema dei Poli Biblio-Museali della Regione Puglia allo scopo di celebrare Dante Alighieri, Nicola Zingarelli, in occasione del centenario della pubblicazione del primo vocabolario.Interverranno la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, il vice presidente di Puglia Culture, Marco Giannotta, il direttore del Polo Biblio museale della Regione Puglia, Luigi De Luca.L’evento è organizzato in collaborazione con Puglia Culture, con il patrocinio del Comune di Lecce.