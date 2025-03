La Gyrosteria Yannis: Il trionfo del gusto e della qualità, ancora una volta premiata come miglior ristorante del Sud Italia

BARI – La Gyrosteria Yannis continua a scrivere la sua storia di successo nel panorama gastronomico del Sud Italia. Per il terzo anno consecutivo, il ristorante barese si aggiudica l’ambito riconoscimento del Just Eat Awards, nella categoria “Miglior ristorante Sud Italia e Isole – Grandi città”. Un trionfo che dimostra l’eccellenza continua del locale e la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo sempre altissimi standard di qualità e servizio.Con due sedi a Bari, la Gyrosteria Yannis è una delle realtà più conosciute e apprezzate della città. Il premio ricevuto, che arriva per tre anni consecutivi, non è solo un attestato di qualità, ma un segno tangibile della fiducia e della preferenza che i baresi continuano a riporre nel ristorante. Entusiasta, uno dei soci fondatori, G.M., afferma: "… e sono 3… se lo scorso anno sapeva tanto di impresa essersi ripetuti, quest’anno la soddisfazione ha proporzioni ben più ampie perché sta a significare che la nostra è un’azienda che non si adagia sugli allori, ma mira sempre più in alto avendo posto a fondamento del proprio operato un motto imprescindibile ovvero No Limit!"Un elemento distintivo del successo della Gyrosteria Yannis è il suo impareggiabile servizio di delivery. Con numeri in continua crescita, il ristorante raggiunge clienti anche a 40 km di distanza, confermandosi un leader nella velocità di consegna e nella qualità del cibo. Il titolare prosegue: “I nostri numeri nel delivery continuano a crescere in maniera esponenziale senza passaggi a vuoto, ciò vuol dire che stiamo acquisendo ogni anno sempre nuovi clienti che non solo si fidelizzano, ma che con il loro passaparola contribuiscono a rendere il marchio Yannis più noto e apprezzato a una clientela sempre più vasta.”Attiva a Bari da quasi 25 anni, la Gyrosteria Yannis ha saputo evolversi mantenendo fede alla tradizione, ma guardando con attenzione anche alle nuove tendenze alimentari, come il delivery e l’apertura al mondo plant-based. Con sedi nel borgo antico di Via Re Manfredi e di fronte all’Ateneo in Via Nicolai, il ristorante ha saputo conquistare il cuore dei baresi e dei tanti clienti che si affidano a loro per un pasto che sa di Grecia, ma con un tocco contemporaneo. Adesso, la Gyrosteria lancia una nuova sfida: invita giovani imprenditori ad investire nella cucina greca e ad aprire un punto vendita Yannis nelle principali città pugliesi e italiane, un vero e proprio franchising chiavi in mano!Sito web: gyrosteriayannis.com Facebook: Gyrosteria.YannisInstagram: Gyrosteria.YannisTel. 3288355866 - Marco