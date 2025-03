L'assessore De Marzo interviene al convegno “Nuove Disposizioni per Bilanci 2024” organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Bari

BARI - Questa mattina, l’assessore al Bilancio e Fiscalità locale Diego De Marzo ha partecipato al convegno di aggiornamento professionale “Nuove disposizioni per bilanci 2024”, organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Bari presso la Camera di Commercio. L’evento ha visto la partecipazione delle classi 4° e 5° dell’istituto tecnico economico statale “Lenoci” di Bari, un'occasione che ha combinato formazione professionale e sensibilizzazione su temi di grande attualità.

L’assessore De Marzo ha espresso il suo apprezzamento per l'incontro, sottolineando l’importanza di un aggiornamento riguardo le recenti novità normative sui bilanci, fondamentali per il corretto funzionamento delle istituzioni locali, delle imprese e per la gestione delle risorse pubbliche. “Quello odierno è stato un momento di aggiornamento molto interessante per quanto riguarda le novità sui bilanci introdotte dalla normativa – ha commentato De Marzo. È stato bello vedere tra il pubblico gli studenti dell’istituto di Ragioneria, coinvolti in questa iniziativa per iniziare a toccare con mano la complessità dei temi aziendalisti e fiscali, temi che hanno ricadute importanti sulla vita di istituzioni, imprese e cittadini.”

Un ulteriore momento significativo dell’evento è stato l’intervento della vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Commercialisti, Miriam Dieghi, e del presidente di ANC Bari, Giuseppe Scalera, che, in apertura dei lavori, hanno dedicato un pensiero alla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere. Una riflessione che ha dato l’avvio a una giornata di approfondimento, mettendo in evidenza l’importanza di affrontare fenomeni sociali drammatici che, purtroppo, continuano a essere una piaga per il nostro Paese.

Il convegno ha rappresentato così un’importante occasione di aggiornamento e di formazione, non solo per i professionisti del settore, ma anche per i giovani studenti, ai quali è stata data l'opportunità di confrontarsi con temi di estrema rilevanza per la loro futura carriera.