Presentazione del libro "E vi cerco ancora" di Fulvio Solms al Faro di San Cataldo di Bari

BARI - Sabato 29 marzo 2025, il Faro di San Cataldo di Bari ospiterà la presentazione del libro "E vi cerco ancora" di Fulvio Solms, un'opera che intreccia storie vere, incredibili e commoventi, raccontando una ricerca appassionata tra Bari, Shanghai, Berlino, i campi di sterminio in Polonia, Long Beach e la Calabria.

Non si tratta di un romanzo, ma di un'affascinante testimonianza che ricostruisce la storia di una famiglia e di un figlio che, attraverso una lunga e complessa ricerca, cerca di scoprire il destino dei propri genitori scomparsi durante l'Olocausto. La vicenda parte da un industriale tessile e sua moglie, ebrei di Berlino, che dopo aver fallito due tentativi di fuga dalla Germania nazista vengono prelevati dalle SS, di loro non si saprà più nulla. Sarà solo dopo la fine della guerra che il figlio, ora padre, scoprirà il destino tragico dei suoi genitori attraverso un documento della Croce Rossa che riporta la frase: «Deportati a Łódź».

Il libro racconta il viaggio del figlio, che da adulto intraprende una ricerca in Italia, in Germania, Polonia, e in altri angoli del mondo, per scoprire la verità sulla fine dei suoi genitori. Attraverso testimonianze, documenti e libri sequestrati dai nazisti, Fulvio Solms ci guida attraverso la storia di una famiglia e di una persona che ha cercato per tutta la vita di trovare risposte e fare i conti con un passato doloroso.

"E vi cerco ancora" è una biografia che non si limita a raccontare una storia personale, ma che si inserisce in un contesto storico più ampio, facendo luce su un passato oscuro e sconvolgente. La ricerca di Solms è infatti anche un viaggio nella memoria storica dell'Europa e del mondo, che ha portato alla luce dettagli incredibili e toccanti della sua famiglia e della tragedia dell'Olocausto.

L'autore, Fulvio Solms, giornalista professionista, ha trascorso tutta la sua carriera nel Corriere dello Sport, occupandosi principalmente di sport alternativi al calcio. "E vi cerco ancora" segna il suo primo sconfinamento nel genere della biografia, un libro che racconta una vicenda familiare intensa e la sorprendente ricerca storica che l'ha portata alla luce.

Il libro sarà disponibile in libreria a partire dal 24 aprile 2025.

Dettagli dell'evento:

Data: Sabato 29 marzo 2025

Luogo: Faro di San Cataldo, Bari

Autore: Fulvio Solms

Titolo: "E vi cerco ancora"

Genere: Biografia

Pagine: 240

Prezzo: € 20,00

ISBN: 9788833246956

Un'occasione unica per scoprire una storia di dolore, ricerca, speranza e memoria.