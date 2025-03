Laura Formenti torna a Mola di Bari con lo spettacolo “Io Mortah - LIVE”

Finalista di Italia’s Got Talent nel 2021 con il monologo “Io se fossi un uomo”, Laura Formenti si è imposta sulla scena nazionale grazie a partecipazioni a programmi come Colorado, Stand up, Natural Born Comedian, Domenica 5 e Le Iene. Nel 2023, con il suo podcast “Humor Nero”, ha scalato le classifiche di Spotify, arrivando alla nomination ai Diversity Media Awards nel 2024. Inoltre, dal 2023 è testimonial delle campagne italiane di Medici del Mondo e nel 2024 è uscito il suo primo special per Comedy Central. È stata nominata ai Factanza Awards come creator web satirica che fa “ridere ma anche riflettere”.



Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari



“Io Mortah-Live”



di e con Laura Formenti, scritto con Giuseppe Della Misericordia e Gianluca Ettori.



- sabato 22 marzo - ore 21.00



Biglietteria online:



https://www.diyticket.it/events/teatro/22072/laura-formenti-io-mortah



Info e prenotazioni: DiY Tickets 06. 0406 - Like a Jazz 333.9571734



Botteghino presso il Teatro Van Westerhout solo nei giorni di spettacolo a partire da un'ora prima del sipario.

MOLA DI BARI - Dopo il successo dello scorso anno, Laura Formenti torna a Mola di Bari con il suo nuovo spettacolo “Io Mortah-Live”. Un mix esplosivo di ironia, intelligenza e cinismo, in scena il 22 marzo alle 21.00 al Teatro Van Westerhout, per il primo appuntamento del 3° Festival di Stand-Up Comedy della Like a Jazz (direzione artistica di Lisa Angelillo).Il Festival è parte della rassegna Voglia di Teatro, patrocinata dal Comune di Mola di Bari e supportata da Autoclub Group e Puglia in Bocca. Media partner della stagione teatrale Radio Mi Piaci.Laura Formenti si esibirà in un one-woman show che unisce riflessioni sulla vita e la morte con un’ironia travolgente e una comicità definita da Style del Corriere come “un mix di battute intelligenti e allo stesso tempo divertenti”. Il suo sarà il racconto di “piccole morti quotidiane”. Nella vita si muore tante volte, di vergogna, di noia, di paura…per poi rinascere. Ci si ritrova cambiati, più forti e pronti a nuove esperienze.“Con il suo stile unico - sottolinea la direttrice artistica Lisa Angelillo - Laura Formenti porterà in scena battute mai banali, capaci di far riflettere sulle nostre contraddizioni. Quest'anno il Festival punta sulle donne. Infatti, tre artisti su quattro saranno donne, per sfatare l’idea che la stand-up comedy sia un territorio esclusivamente maschile. La Formenti è una delle migliori comiche italiane e torna al Van Westerhout a grande richiesta, dopo aver conquistato tutti lo scorso anno.’”