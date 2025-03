Le bellezze archeologiche e naturalistiche di San Cataldo, convegno domattina al Must con l'associazione 'Lecce sul mare'

- "San Cataldo - Lecce sul mare! Archeologia Natura Cultura - Patrimonio per la rinascita". Questo il titolo del convegno organizzato dall’associazione "Lecce sul Mare - San Cataldo ODV" per domani, sabato 29 marzo alle 10.30 presso il MUST, in via degli Ammirati 11 a Lecce: un momento di confronto per mettere a fuoco risorse archeologiche, naturalistiche e culturali della marina leccese in vista di un suo completo e definitivo rilancio.