Incidente stradale a Turi: un'auto esce di strada, una ragazza in codice rosso

TURI - Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 14 a Turi, lungo la strada statale 172 in direzione Putignano. Un'Audi A1, con a bordo quattro giovani, è uscita di strada finendo in un fondo agricolo adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area. Tra gli occupanti del veicolo, una ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica, mentre gli altri tre giovani hanno riportato ferite di minore entità.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente per chiarire la dinamica esatta dello scontro e verificare eventuali responsabilità.