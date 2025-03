Lecce, arrestato un 54enne per spaccio di sostanze stupefacenti

LECCE - Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione dei reati, gli agenti in servizio di volante della Questura di Lecce notavano un soggetto, già noto alle FFPP, confabulare con fare sospetto con un’altra persona.L’uomo, un cittadino italiano di 54 anni, avvicinato dai poliziotti per un controllo, si sbarazzava immediatamente di tre involucri in plastica lasciandoli cadere per terra e prontamente recuperati dagli agenti, accortisi del gesto; all’interno dei tre involucri era contenuta della sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 4 grammi.L’accaduto e i pregressi dell’uomo persuadevano gli operatori ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione. Una volta fatto accesso all’interno della casa dell’uomo, gli agenti venivano insospettiti dalla presenza di un piccolo cacciavite poggiato su un mobile della cucina. In particolare l’attenzione degli agenti veniva attirata da una cassetta di derivazione in plastica e appoggiata su un ripiano posto in prossimità dell’ingresso e chiusa con delle viti.Gli operatori procedevano a svitare tale cassetta dove all’interno venivano rinvenute diverse bustine in plastica contenenti complessivi 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; in camera da letto, all’interno del vano contenitore, posto sotto al letto, venivano invece rinvenute centinaia di bustine in plastica, un bilancino elettrico ed una macchina per il confezionamento sottovuoto su cui erano visibili dei resti di sostanza stupefacente.Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e l’interessato è stato tratto in arresto quindi, come disposto dal pubblico ministero di turno, collocato ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.