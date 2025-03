Molfetta, disposta la sospensione della licenza di un bar

BARI - Il Questore di Bari ha disposto la sospensione della licenza di un bar, per la durata di giorni 7, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.L’adozione del provvedimento è scaturita dalle risultanze dei controlli espletati dal Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta, nell’ambito di attività finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati. In più occasioni, all’interno e nelle immediate vicinanze del bar, è stata accertata l’abituale presenza di numerosi avventori con precedenti di polizia, qualificando lo stesso come “esercizio commerciale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose“.E’ sorta, pertanto, l’esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi, adottando in via preventiva una misura a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di scongiurare l’abituale frequentazione di persone ritenute pericolose privandole del luogo di loro abituale aggregazione.Il provvedimento è stato notificato questa mattina dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Molfetta.