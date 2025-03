Lecce, "Double Hypnotic Sator" di Gianluca Russo alla Galleria Artpoetry

LECCE - Sabato 15 marzo nella Galleria ARTPOETRY, via G. Candido 3, Lecce, sarà inaugurata la mostra Double Hypnotic di Gianluca Russo, a cura di Salvatore Luperto, con l’intervento della critica d’arte Cecilia Pavone che evidenzierà, nell’ottica del suo pensiero critico, l’aspetto concettuale e artistico delle opere esposte.I lavori multimediali di Russo, realizzati con il supporto di strumenti tecnologici, focalizzano e accentuano il tema dominante della poetica sul “doppio” che l’autore da diverso tempo approfondisce con sempre nuove elaborazioni speculative, che pongono in evidenza contrapposizioni e ambiguità.Le molteplici geometrie che si combinano in figure esclusive, creano un dialogo tra una forma e il suo doppio speculare la cui duplicità dell’immagine ipnotica che si autogenera nel costante movimento è “la metafora adoperata da Gianluca Russo per disvelare, attraverso l’opera d’arte… la verità dell’essere che si cela dietro il velo di Maya dell’apparenza” (Cecilia Pavone).Il doppio come visione dicotomica di “essere-apparire” ovvero di ciò che l’individuo è in sé e di come appare nel suo rapporto con gli altri, una dualità simbolicamente rappresentata dal “bianco e nero”.Così pure nelle immagini del Double Hypnotic Sator, ricavate dalla rielaborazione dell’antico Quadrato del Sator - le cui scritte palindrome in movimento, ascendenti al linguaggio verbo visivo, si leggono in doppio senso: dall’alto in basso e dal basso in alto, da destra a sinistra e viceversa – evidenziano un significato ulteriore che il “doppio” esprime.Nel suo percorso artistico Russo ha costantemente elaborato il tema del “doppio” per ribadire che l’anima, l’essenza, la natura umana, pur essendo unica, individuale, si esprime in forme plurime, una diversa dall’altra, tante quante se ne identificano.Galleria ARTPOETRY, via Giuseppe Candido 3, LecceLa mostra è visitabile tutti i giorni su appuntamento dal 15 marzo al 10 aprile: 329 6249713.