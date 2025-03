Oratorio in Jazz: un tributo in musica e parole a Don Tonino Bello che celebra la bellezza della vita e dell'umanità

FASANO - Un evento straordinario tra spiritualità e note al Teatro Sociale di Fasano domenica 16 marzo Il Teatro Sociale di Fasano si prepara ad accogliere un evento straordinario che unisce la potenza del jazz alla profondità della spiritualità: "Oratorio in Jazz", un concerto sacro in jazz dedicato a Don Tonino Bello.Questa special edition, creata e diretta dal batterista e compositore Antonio Di Lorenzo, con i patrocini del Comune di Fasano, Ministero della cultura, Regione Puglia e Puglia Culture, si svolgerà domenica 16 marzo alle ore 19:00 e promette di essere un'esperienza profonda e indimenticabile. L’appuntamento è promosso dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano e rientra nella programmazione artistico- culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.Antonio Di Lorenzo è una figura centrale nel panorama jazz italiano, un artista di grande talento e sensibilità, noto per la sua carriera internazionale e per aver vissuto per due anni come obiettore di coscienza accanto a Don Tonino Bello nel seminario vescovile a Molfetta. Il grande Vescovo, definito “il santo con il grembiule” e indimenticato Presidente di Pax Christi, ha lasciato un segno indelebile con le sue azioni e le sue parole nella società e cultura italiana alla fine del XX secolo. Amato com’era ed è, non solo dalla comunità cattolica, per la sua capacità di entrare nell’animo umano con le sue parole, alla stregua di altri grandi come Gandhi o Martin Luther King. Con questo concerto, Di Lorenzo rende omaggio a Don Tonino attraverso una fusione unica di musica e letture, creando un'atmosfera in cui il sacro e la vita vissuta si intrecciano.Il Concerto Sacro in Jazz per Don Tonino non è solo un’alternanza di brani musicali e testi, ma una sinergia profonda che coinvolge il pubblico in un viaggio emozionale. Gli scritti sono il frutto della scelta dello stesso Di Lorenzo con la preziosa consulenza di Elvira Zaccagnino, direttrice della Casa editrice La Meridiana fondata da Don Tonino, e di Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello. Essi si integrano perfettamente con le composizioni jazz del batterista e compositore, evocando l'essenza di un messaggio universale di pace e umanità. Gli spartiti sono composizioni originali interamente scritte da Antonio Di Lorenzo che a volte fanno riferimento a passi celebri di Don Tonino e ne portano il titolo come "Non il Segno del Potere", altre sono ispirate a ricordi personali come "My Gospel for Don Tonino" o a vicende convissute con lo stesso vescovo come l'esodo notturno delle navi dall'Albania che portò l'autore a comporre proprio in Episcopio "Shqiptare Night Procession".Sul palco, un ensemble straordinario accompagnerà Di Lorenzo: gli esperti musicisti Davide Saccomanno alle tastiere e voce, Dado Penta al basso, Sabino Fino al sax tenore, Claudio Chiarelli al sax contralto e soprano, Mino Lacirignola alla tromba, insieme ai giovani talenti Vito Topputo alla chitarra e Gabriele Mastropasqua al sax baritono. La voce recitante di Rosanna Savoia arricchirà ulteriormente questa esperienza, portando il pubblico in un viaggio di riflessione e meraviglia.Antonio Di Lorenzo, considerato uno dei migliori batteristi italiani, annoverato dall’Enciclopedia del Jazz Italiano come uno dei migliori specialisti Italiani del proprio strumento, ha collaborato con icone del jazz che hanno fatto la storia del genere come Steve Lacy, Lee Konitz, Steve Grossman, Benny Golson, Dave Liebman, Marc Ribot, Bob Mintzer, John Medeski e, ancora, con gli italiani Enrico Rava, Massimo Urbani, Gianluigi Trovesi, Giovanni Tommaso, Bruno Tommaso, Franco D’Andrea e innumerevoli altri. Molto apprezzato nel circuito pop più raffinato, vanta una lunga collaborazione con Vinicio Capossela, oltre che Burt Bacharach, Lucio Dalla, Paolo Conte e tanti altri. Con oltre 100 dischi all'attivo, di cui 6 sei a sua firma, e riconoscimenti prestigiosi, come il Leone d’argento alla Biennale di Venezia, Di Lorenzo è un artista che continua a innovare e ispirare."Oratorio in Jazz" non è solo un concerto, ma un invito a riscoprire la bellezza della musica come strumento di connessione e di dialogo. In un mondo che ha bisogno di speranza e unità, questo evento rappresenta un'opportunità per celebrare attraverso la potenza del jazz la vita e la grande eredità di Don Tonino Bello che invitava ad essere “costruttori di pace”. Un concerto che promette di toccare le corde del cuore.Info e biglietti: i biglietti (intero € 10; ridotto € 8) sono acquistabili al botteghino del Teatro Sociale di Fasano, via De Giosa angolo via Nazionale dei Trulli.: tel. + 39 334 1144911 e www.teatrosocialefasano.it