Lecce, FdI: "Ennesimo caso di soprusi ai danni di una promessa sposa minorenne"

LECCE - "A Lecce va in scena l’ennesima storia di soprusi ai danni di una ragazza pakistana promessa sposa dalla famiglia, contro la sua volontà, ad un connazionale nel Paese d’origine. La giovane sarebbe stata addirittura segregata in casa perché si opponeva al matrimonio combinato. Grazie alla insegnante che ha avuto la sensibilità di accogliere le confidenze della ragazza e far venire a galla la vicenda. Condanniamo con forza la piaga dei matrimoni forzati, purtroppo diffusa anche in Italia con decine di casi, soprattutto tra le comunità straniere. Integrarsi vuol dire abbracciare il sistema di leggi, valori e tradizioni del Paese in cui si sceglie di vivere. Certi comportamenti non saranno mai accettabili: auguriamo a questa ragazza di poter vivere libera e ci aspettiamo una condanna unanime per l’accaduto." Lo dichiarano Sara Kelany, deputato e responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, e Saverio Congedo, deputato leccese di Fratelli d'Italia.