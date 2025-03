Al via la seconda edizione della rassegna ''La favola cinematografica''

BITONTO - Dopo il successo della prima edizione, torna la rassegna “La favola cinematografica. Omaggio a Marco Vacca”, manifestazione di cultura e pedagogia del cinema, in memoria del compianto Maestro Vacca, importante educatore e animatore culturale della città di Bitonto.

L’evento avrà inizio venerdì 4 Aprile alle 9, nell’auditorium “E. e A. De Gennaro”, con l’imprescindibile matinée per tutte le classi quinte delle scuole primarie di Bitonto.

Saranno proiettati i cortometraggi “Matilde” e “Il mondiale in piazza” del regista Vito Palmieri. A seguire, i ragazzi potranno dialogare con lo stesso Palmieri sulle “Piccole-grandi imprese di Cittadinanza” messe in atto dai protagonisti di queste sue opere esemplari, presentate rispettivamente nei Festival del Cinema di Berlino e Venezia. Se lo scorso anno, le classi vincitrici del contest, che sempre accompagna il matinée cinematografico, sono state invitate ad esplorare il Museo Diocesano, attraverso la consegna di un centinaio di copie dell’inedita guida per ragazzi “Passeggiate al museo immaginario”, quest’anno sarà l’arte teatrale a entrare nelle aule scolastiche, grazie alla performance “La Stòrje De Sanda Necòle” della compagnia Fatti d’Arte, che costituisce premio di questa nuova edizione.

In serata, alle 18.30, sempre presso l’auditorium “De Gennaro”, preceduta da saluti istituzionali, avrà luogo la proiezione, gratuita per tutti (consigliata dagli 8 ai 100 anni), del film d’animazione d’autore “La bicicletta di Bartali” (2024 - regia di Enrico Paolantonio) che narra il legame tra un giovane atleta ebreo appassionato di ciclismo e un ragazzo arabo della squadra avversaria, entrambi sulle orme di Gino Bartali, campione ed eroe nella Firenze della Seconda Guerra Mondiale. Ospiti il prof. Vincenzo Robles e la regista Cristina D’Eredità (Coop. Soc. Il Nuovo Fantarca) che, con la moderazione di Valentino Losito, commenteranno con il pubblico la storia, quanto mai attuale, di due adolescenti che sfidano secoli di pregiudizi.

Ancora una volta l’iniziativa mira non solo a consolidare la buona pratica pedagogica e antropologicamente magica della fruizione in sala e del confronto con autore, quale spazio condiviso di costruzione sociale sin dall’infanzia, dunque l’inestimabile eredità collettiva del Maestro Vacca, ma anche a valorizzare le migliori risorse artistiche e civiche del territorio, nonché a favorirne il godimento da parte di tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bitonto, è riproposta dalla solida rete di associazioni promotrici, Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto, Meo Romeo, Just Imagine, in collaborazione con I.c. Sylos – Scuola Don Milani, Università dell’anziano, Fondazione De Palo – Ungaro, Collettivo Keep roling, FIC (Federazione Italiana Cineforum) e si avvale del sostegno delle sponsorship sul territorio di Abbatantuono Costruzioni e Restauri, Ade Studio Progetti, Il.Fra, TD Consulting, Sicolo Arredamenti, Graficamente.