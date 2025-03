Lecce in trasferta a Genova: sfida cruciale per la salvezza

- Domani sera alle, ilaffronterà ilallonell’anticipo della. I salentini, reduci dalla sconfittaal "Via del Mare", hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi all'obiettivo salvezza. Dall’altra parte, i rossoblù, che hanno pareggiatoalla “Domus Unipol Arena”, cercheranno il successo per consolidare ilin classifica.

Le probabili formazioni

L’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà fare a meno di Marchwinski, fermo per infortunio. Il modulo scelto vedrà Pierret e Berisha sugli esterni, Karlsson in cabina di regia e il tandem d’attacco formato da Krstovic e Morente.

Nel Genoa, il tecnico Patrick Vieira dovrà rinunciare a Vitinha, Ekuban e Cornet, tutti alle prese con problemi muscolari. La formazione ligure dovrebbe schierare Badelj e Zanoli sulle fasce, Miretti trequartista, mentre il reparto offensivo sarà guidato da Ekhator e Pinamonti.

L'incontro sarà diretto dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli.

L’ultimo precedente in Serie A

L’ultima sfida tra le due squadre al "Ferraris" in Serie A risale al 28 gennaio 2024 e vide il Genoa imporsi 2-1 in rimonta. Il Lecce passò in vantaggio al 31’ del primo tempo con Krstovic, ma nella ripresa il Grifone ribaltò il risultato con Retegui al 25’ e Ekuban al 31’.

Domani il Lecce cercherà di invertire la tendenza e conquistare punti preziosi in chiave salvezza.