Il Cerignola vince il derby: battuto il Foggia 3-2

L’Audace Cerignola si aggiudica il derby contro il Foggia con un successo per 3-2 al “Monterisi” nella trentunesima giornata del girone C di Serie C. Una vittoria importante che conferma il Cerignola al primo posto in classifica con 58 punti, mentre il Foggia resta in zona playout, fermo al quindicesimo posto con 30 punti.

La cronaca del match

Nel primo tempo, il Cerignola sfiora subito il vantaggio al 9’ con un colpo di testa di Capomaggio, ma la palla esce di poco. Il gol arriva al 16’ con Visentin, che di testa insacca su cross di Achik. Il Foggia reagisce e al 34’ trova il pareggio con Tascone, bravo a infilare la rete con un tocco di destro su assist di Touho. I rossoneri sfiorano il sorpasso al 42’ ancora con Tascone, mentre al 45’ Emmausso manda alto un’occasione da buona posizione.

Nella ripresa, il Cerignola torna subito avanti: al 53’ (8’ della ripresa) è Ligi a firmare il 2-1 con una splendida girata al volo di sinistro. Il Foggia prova a reagire e al 57’ Da Riva sfiora il pareggio. Ma al 69’ (24’ della ripresa) arriva il terzo gol dei padroni di casa, con Salvemini, che batte il portiere con un preciso rasoterra su assist di Coccia. Il Cerignola potrebbe dilagare, ma Capomaggio al 73’ sfiora il poker. Il Foggia, però, non molla e al 74’ accorcia le distanze con Silvestro, che con un diagonale di destro batte il portiere su assist di Emmausso. Nel finale, il Cerignola ha un’altra chance con Sainz Maza al 39’, ma il risultato non cambia: termina 3-2 per la squadra di casa.

Classifica e prossimi obiettivi

Con questa vittoria, il Cerignola consolida il primo posto con 58 punti, mentre il Foggia, con 30 punti, resta in piena lotta per la salvezza. Nel prossimo turno, il Cerignola cercherà di difendere la vetta, mentre il Foggia dovrà reagire per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona playout.