L'eccellenza della danza pugliese Roberta Di Laura riceve il prestigioso premio "La Rosa D'Oro' presso il Parlamento Europeo a Roma

Un premio questo che va ad aggiungersi ai molteplici riconoscimenti già ottenuti dall'artista pugliese in oltre dieci anni di carriera artistica festeggiata recentemente con il prestigioso "Roberta Di Laura - International Dance Gala" a Milano lo scorso dicembre ottenendo uno straordinario successo a livello nazionale ed internazionale in qualità di direttrice artistica e danzatrice.



Tarantina, classe 1992, Roberta ha coltivato la sua passione per la danza fin da piccola brillando come una stella per talento e determinazione. A soli 20 anni, è entrata a far parte del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi (CID), partner UNESCO, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale rendendo onore alla Puglia nel mondo. Ed è proprio “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia” che la Di Laura ha ricevuto anche un altro riconoscimento “Premio Internazionale Adriatico” nelle Marche nel 2023.



Roberta Di Laura ha calcato palcoscenici di tutto il mondo, da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. Numerose le esibizioni in moltissime città italiane tra cui spiccano la partecipazione ad eventi quali: “Titanic Live Concert” a Taranto in qualità di prima ballerina ed interprete principale ( evento internazionale musicato da Robin Gibb e Robin J. Gibb), "Levante Danza Festal", Kibatek - Festival Mondiale di Poesia, "Festival Sanremo Benessere", "Giovani Eccellenze" - Urbino e le esibizioni presso il Teatro Orfeo di Taranto, Teatro Olimpico di Roma, il Teatro Manzoni di Monza, Teatro Italia di Dolo (Venezia) interpretando diversi ruoli tratti dal repertorio del balletto classico.



La sua carriera l’ha resa una figura di spicco nel mondo della danza, culminando nel 2020 con il suo riconoscimento come una delle personalità più influenti dell’anno a livello mondiale sulla rivista internazionale “Stars” Illustrated Magazine di New York.



Un’artista poliedrica, cittadina del mondo ma legata profondamente alla sua terra. Tantissimi gli altri premi ed i riconoscimenti ricevuti proprio in Puglia ma anche a livello nazionale ed internazionale tra cui: "Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Targa di Ambasciatrice di Grazia e Bellezza” dal Comune di Statte (cittadina di residenza), “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award", “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“, “Premio Vigna D’Argento", ’Targa Talento Jonico“, “Premio Dea Ebe”, “Premio La Maschera Banfi” alla presenza dell’attore Lino Banfi.



La sua dedizione alla valorizzazione della Puglia attraverso la danza è evidente nei numerosi lavori di ricerca presentati in rinomati congressi mondiali di ricerca sulla danza, da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, fino a Varsavia e a Tokyo dove è stata l’unica rappresentante italiana a presentare un lavoro di ricerca sulla danza.

La Di Laura vanta una formazione di altissimo livello, con corsi e seminari presso istituzioni prestigiose come la “Scuola di Ballo del Teatro alla Scala” di Milano, la “Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma” e la “Scuola del Balletto di Roma” dove ha seguito anche uno stage con la mitica Carla Fracci. È stata inoltre allieva dei più importanti docenti provenienti dalle accademie più prestigiose al mondo tra cui “Opera di Parigi”, "Balletto di Cuba", “Opera di Vienna”, “Bolshoi di Mosca”, “Accademia Vaganova” di San Pietroburgo e molte altre.



Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale e di diverse borse di studio per merito (di grande rilievo è stata anche l'attribuzione del "Premio Cultura della Danza" nell'ambito della "Milano Dance Competition),

il percorso artistico della Di Laura, ricco di successi e soddisfazioni, vanta anche una laurea in "Arti e Scienze dello Spettacolo’ presso l'Università "Sapienza" di Roma, l'organizzazione di prestigiosi eventi in qualità di Dance Event Manager ed esibizioni in diverse trasmissioni Rai quali “Linea Blu” ed “E Viva il Videobox”.



Collabora da diversi anni con l’associazione culturale “Universum Academy Switzerland“ e nel 2024 ha curato la direzione artistica del festival Internazionale di danza “Tanzfestival Stuttgart” svoltosi in Germania a Stoccarda dove da anni è una delle docenti di danza più richieste ed apprezzate. È stata inoltre protagonista di numerosi progetti fotografici pubblicati su diverse riviste internazionali ed anche anche posato in qualità di Ambassador per il Ballet Papier di Barcellona.



Roberta Di Laura è un’ambasciatrice della Puglia nel mondo che porta la sua arte e la sua eccellenza a livelli sempre più alti.

TARANTO - Un nuovo e prestigioso riconoscimento all'eccellenza pugliese Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama internazionale della danza alla quale nei giorni scorsi è stato conferito il "Premio Internazionale La Rosa D'Oro - Donne al Centro" presso la sede del Parlamento Europeo a Roma organizzato dalla Fondazione "Area Cultura" presieduta dalla Dott.ssa Angelica Loredana Anton a sua volta anche Membro CID UNESCO.