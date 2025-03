Bitonto, il primo evento del percorso partecipativo "Rigenerazioni in Comune" si chiude con le prime indicazioni della comunità

BARI - Giovedì 27 marzo si è svolta la prima tappa del percorso partecipativo "Rigenerazioni in Comune", promosso dai Comuni di Bitonto, Palo del Colle e Bitetto nell'ambito del Programma Regionale (PR) Puglia FESR FSE+ 2021-2027. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di informare i cittadini sui progetti di rigenerazione urbana e offrire loro la possibilità di contribuire attivamente alla definizione del futuro urbanistico delle proprie città.

L'incontro, moderato dagli architetti Alessandro Cariello e Maria Pia Fioriello, ha visto la partecipazione del Sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, del responsabile del servizio urbanistica Ing. Nicola Mercurio e degli assessori Francesco Brandi e Giuseppe Santoruvo. Durante la discussione, sono stati illustrati gli interventi di riqualificazione urbana già realizzati e quelli in fase di progettazione. Successivamente, Andrea Gelao ha condotto una sessione di coinvolgimento della cittadinanza.

Dalla partecipazione attiva dei cittadini sono emersi diversi punti di forza della città, tra cui il paesaggio di Lama Balice, la qualità del centro storico e l'attrattività culturale e religiosa del territorio. Tuttavia, sono state evidenziate anche alcune criticità legate al traffico veicolare, alla carenza di mobilità ciclabile, alla sicurezza dei pedoni, alla scarsità di verde pubblico e spazi sportivi, nonché alle difficoltà di accessibilità per i diversamente abili.

Questi elementi hanno permesso di delineare alcune tematiche chiave per le future politiche di rigenerazione urbana, come l'aumento del verde pubblico, la creazione di spazi di socializzazione, l'educazione al rispetto dei luoghi e la realizzazione di punti di ritrovo per giovani e anziani. I prossimi incontri serviranno a individuare i bisogni specifici dei diversi luoghi interessati dagli interventi di rigenerazione.

Il Sindaco Francesco Paolo Ricci ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento della comunità, dichiarando: "L'iniziativa di oggi dimostra quanto la partecipazione attiva sia fondamentale per la crescita del nostro territorio. La grande adesione ricevuta conferma che, lavorando insieme, possiamo fare la differenza". Anche l'assessore Francesco Brandi ha ribadito l'importanza di una programmazione condivisa, evidenziando il valore della continuità negli interventi di riqualificazione.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 31 marzo alle ore 18:00 presso la delegazione comunale di Palombaio (Parrocchia SS. Immacolata), dove verranno discusse le esigenze della frazione e le prospettive di rigenerazione locale.

Calendario dei prossimi incontri:

Lunedì 31 marzo, ore 18:00-20:00 - Palombaio, Delegazione Comunale (Parrocchia SS. Immacolata): incontro pubblico sulle strategie urbane della frazione.

Sabato 5 aprile, ore 11:00-13:00 - Partenza da Piazza Cavour: escursione in bici sui luoghi della rigenerazione.

Lunedì 7 aprile, ore 18:00-20:00 - Sala degli Specchi, Palazzo di Gentile, Corso Vittorio Emanuele II n. 41: secondo incontro pubblico per approfondire le tematiche emerse.

Giovedì 10 aprile, ore 18:00-20:00 - Mariotto (luogo da definire): incontro pubblico sulle esigenze della frazione.

Per restare aggiornati sugli appuntamenti e partecipare attivamente, è possibile visitare il sito ufficiale bitontopartecipa.it, dove è disponibile un questionario online per raccogliere ulteriori contributi utili alla definizione della strategia di rigenerazione urbana.