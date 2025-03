L’Inter espugna Bergamo: Carlos Augusto e Lautaro stendono l’Atalanta, fuga scudetto servita

Inter fb

BERGAMO - L’Inter compie un passo forse decisivo verso lo scudetto, imponendosi per 2-0 sul difficile campo di Bergamo contro l’Atalanta. La vittoria porta le firme di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, ma soprattutto consente ai nerazzurri di allungare in classifica, approfittando del pareggio a reti bianche tra Napoli e Venezia. A nove giornate dal termine, la squadra di Simone Inzaghi vola a +3 su Conte e +6 proprio sull’Atalanta di Gasperini.La partita si accende subito: all’8’ Marcus Thuram colpisce un palo interno, confermando l’approccio aggressivo degli ospiti. La risposta atalantina arriva al 19’, con Pasalic che sfiora il vantaggio di testa, ma Sommer si oppone con un intervento prodigioso.Il momento chiave arriva in avvio di ripresa: il gioco si interrompe per oltre sei minuti a causa di un malore occorso a un tifoso interista sugli spalti. Alla ripresa del gioco, al 54’, Calhanoglu pennella un calcio d’angolo perfetto per Carlos Augusto, che, lasciato colpevolmente solo, insacca di testa alle spalle di Carnesecchi.L’Atalanta prova a reagire, ma la gara prende una piega favorevole ai milanesi quando Ederson, già ammonito, si lascia andare a un applauso polemico all’indirizzo dell’arbitro: secondo giallo ed espulsione che complica i piani di Gasperini. L’Inter ne approfitta subito e chiude i conti con Lautaro Martinez, abile a sfruttare una ripartenza.Nel finale nervoso, anche Bastoni finisce anzitempo sotto la doccia per doppia ammonizione, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini. Poco importa per l’Inter: i tre punti arrivano lo stesso e, con essi, una seria ipoteca sul tricolore.