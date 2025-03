Luciana Castellina e Michele Laforgia protagonisti dei «Martedì della Pace» al Teatro Piccinni di Bari

BARI - Appuntamento da non perdere martedì 25 marzo alle ore 18.30 presso il Teatro Piccinni di Bari, dove andrà in scena un nuovo incontro dei, rassegna dedicata ai temi del pacifismo e della giustizia sociale. Protagonisti della serata saranno, figura storica della sinistra italiana, e l’avvocato. L’incontro, moderato dal giornalista, si intitolae si inserisce nel cartellone del, il programma di iniziative collaterali al Bifest – Bari International Film Festival.

Sottotitolato «un racconto cinematografico», l’appuntamento proporrà un originale intreccio tra cinema e memoria storica. A guidare il pubblico attraverso immagini e riflessioni sarà Michele Laforgia, che introdurrà e commenterà una serie di brani cinematografici scelti per l’occasione. Le sequenze filmiche accompagneranno il racconto di Luciana Castellina, che ripercorrerà i fermenti del movimento popolare e studentesco degli anni Sessanta e Settanta, focalizzandosi sull’ondata di protesta che, partendo dalla guerra in Vietnam, si è estesa a tutto l’Occidente, intrecciandosi con le lotte di liberazione in Africa e Asia.

Il dibattito affronterà il delicato rapporto tra sostegno alla resistenza armata dei popoli oppressi e le pratiche nonviolente di contestazione. Un’attenzione particolare sarà dedicata al ruolo del cinema nella denuncia delle guerre coloniali e dell’imperialismo, evidenziando come la settima arte abbia contribuito a smascherare le contraddizioni dell’ideologia dell’“esportazione della democrazia”, sullo sfondo della Guerra Fredda.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione sul valore del pacifismo e sul potere del cinema come strumento di coscienza critica, in un dialogo tra passato e presente più che mai attuale.