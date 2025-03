Lucky Luciana: ''Le mie fragilità mi hanno resa più forte''

S'intitola ''Anime nere'' il nuovo singolo della cantante Lucky Luciana, che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico ''A un passo da me". Il brano, distribuito da The Orchard e scritto da Luciana Campolongo e Noemi Cappello, rappresenta un nuovo capitolo nella sua vita, un addio al passato e alle fragilità, che l'hanno resa più forte di prima.

Lucky Luciana nasce in Calabria e la sua passione per la musica arriva sin dalla tenera età. Ha sempre scritto brani e libri sin da piccola senza mai mettersi in gioco, ha frequentato una scuola di scrittura creativa con la quale ha pubblicato un eBook e a 22 anni si iscrive ad un Accademia di canto e recitazione. Ha iniziato con il rap sapendo che il giorno in cui avrebbe acquisito le doti canore necessarie avrebbe intrapreso un percorso pop con influenze di vario genere. Attualmente studia con una vocal coach e prende lezioni di pianoforte oltre un corso di songwriting per poter perfezionare la sua penna. Tutto questo l'ha portata ad amplificare le sue vedute e l’utilizzo della voce.





Che periodo è della tua vita?

Questo é per me un periodo molto bello, sono connessa con la mia anima, ho trovato il mio equilibrio, sono focalizzata solo sulle cose importanti e questo mi rende molto felice.

Perchè 'Anime nere''?

E' un sogno che ho fatto in un periodo brutto della mia vita, nel mio percorso artistico rappresenta una rinascita ed una consapevolezza che mi portano a sapere con fermezza chi sono e dove sto andando.

Ti piace sperimentare nuovi generi musicali, dal pop all'urban, ma dove ti senti più a tuo agio?

In realtà mi sento a mio agio in entrambi, fanno parte di diverse sfaccettature del mio carattere; preferisco però cantare, mi fa sentire più libera e allo stesso tempo completa.

Chi è adesso Lucky Luciana?

Una donna forte ed indipendente che ha reso ogni sua fragilità un’arma bianca. Quando penso al passato sorrido pensando a tutto quello che ho vissuto nella mia vita, probabilmente non cambierei nulla altrimenti non sarei diventata la persona che ad oggi amo.