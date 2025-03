Bari: al quartiere San Paolo inaugurazione della corte Don Bosco

BARI - Si inaugura domani, sabato 22 marzo, alle ore 11, la nuova Corte Don Bosco al quartiere San Paolo, esito del programma denominato G124 promosso dal senatore e architetto Renzo Piano. Sarà l’occasione per una festa di quartiere cui parteciperanno, tra gli altri, il sindaco Vito Leccese, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, gli assessori Perlino, Iacovone e Scaramuzzi, la presidente Luisa Verdoscia e i consiglieri del Municipio III.

Il programma G124, che prende il nome dalla stanza del senatore a Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica, negli anni ha toccato diverse città e, attraverso la collaborazione con istituzioni e università, ha attuato la teoria del “rammendo” di Renzo Piano promuovendo piccoli ma significativi interventi nelle periferie urbane, rigenerando spazi identitari da restituire alle comunità locali.

La città di Bari, assieme a Napoli e Rovigo, nel 2022 è stata selezionata quale luogo di sperimentazione del programma G124 che, in sinergia con il Politecnico di Bari - dipartimento ArCoD - e con il coordinamento dei docenti Carlo Moccia e Francesco Defilippis, ha selezionato gli architetti Tiziano De Venuto, Ezio Melchiorre, Rosa Piepoli e Giuseppe Tupputi. I quattro giovani architetti sono stati destinatari di altrettante borse di studio post laurea finalizzate a supportare il gruppo di lavoro del Comune di Bari coordinato dall’arch. Alessandro Cariello, componente dell’ufficio di Gabinetto del sindaco, assieme ai tecnici delle ripartizione Ambiente e Lavori pubblici con Claudio Laricchia e Michele Maurantonio (responsabile unico del procedimento).

I lavori, dell’importo complessivo di 578.876,48 euro finanziati con risorse Pon Metro 2014/20, consegneranno ai residenti un nuovo spazio pubblico completamente trasformato, caratterizzato dalla presenza di 127 alberi, tra allori e lecci.

Al centro della corte, che si sviluppa su una superficie complessiva di circa 5.000 mq, è stata realizzata una grande radura circolare con un prato che permetterà al pubblico di osservare il cielo: di fatto questo spazio centrale è stato pensato per la socialità, con l’installazione di sedute e la realizzazione di un nuovo impianto d’illuminazione. Il progetto, infatti, mira a rinsaldare il rapporto tra lo spazio della corte e le case che vi si affacciano, costruendo un luogo di aggregazione in cui i residenti possano nuovamente riconoscere un senso di appartenenza al quartiere.

Il progetto è stato realizzato perseguendo obiettivi di sostenibilità ambientale, utilizzando un pavimento in terra stabilizzata completamente drenante che consentirà all’acqua di penetrare nel terreno per il naturale deflusso verso le falde acquifere e, soprattutto, limiterà gli effetti del ruscellamento dell’acqua che pericolosamente scorre durante eventi climatici estremi.

Questa nuova area si inserisce in un progetto molto più ampio di greening e microforestazione urbana che l’amministrazione sta attuando per offrire degli spazi verdi in prossimità dell’abitato per rispondere ai temi della povertà energetica anche estiva e, quindi, contrastare le isole di calore urbane offrendo il primo “rifugio climatico” della città di Bari, un luogo ombreggiato dalle chiome degli alberi che formeranno un grande tetto verde sulla piazza, sotto il quale i cittadini potranno trovare riparo e sollievo dalle temperature elevate.

Corte Don Bosco è un prototipo di buona pratica che l’amministrazione intende rendere quale intervento stabile nella creazione di spazi pubblici per molteplici fattori: dalla creazione del progetto come azione sinergica tra istituzioni (Comune, Università, ecc), al rinnovato impegno per il miglioramento del clima con l’adozione di soluzioni fortemente sostenibili, alla centralità della partecipazione civica nella creazione del progetto e nella sua gestione e presa in cura da parte delle comunità locali.

Il progetto è nato a esito di una serie di incontri di partecipazione con i cittadini e le cittadine del quartiere assieme alle molte associazioni che animano le attività socioculturali del San Paolo. Il nome di questo “piazzale”, Corte Don Bosco, è stato scelto dagli stessi abitanti in memoria delle attività ludico-ricreative che la parrocchia della chiesa di San Giovanni Bosco poco distante teneva nello spazio.

Per l’evento di domani, infatti, è prevista una nutrita partecipazione delle comunità locali.

L’inaugurazione sarà aperta, alle ore 11, dai saluti del sindaco Vito Leccese, del rettore Francesco Cupertino e della presidente Luisa Verdoscia, alla presenza di Giovanna Iacovone, assessora alla Rigenerazione urbana e sociale, Elda Perlino, assessora al Clima, alla Transizione Ecologica e all’Ambiente, Domenico Scaramuzzi, assessore alla Cura del Territorio, Francesco Defilippis e Carlo Moccia, docenti coordinatori Poliba - Arcod, e Tiziano De Venuto, Ezio Melchiorre, Rosa Piepoli e Giuseppe, Tupputi del gruppo di ricerca G124 Bari.

L’evento sarà scandito da una serie di attività culturali e sportive a cura di associazioni e scuole del territorio: Carmen Altamura e Auro Lezzi daranno vita a un recital di poesia; l’associazione Sport Project San Paolo proporrà il “Saluto alla primavera”, una dimostrazione di yoga condotta dal maestro Michele Cassano; gli alunni del coro dell’Istituto comprensivo “Grimaldi-Lombardi”, con le docenti Isabella Minafra e Eleonora Gadaleta, animeranno un momento musicale, mentre le associazioni Retake, Plastic Free e All in Festival realizzeranno una serie di attività per i più piccoli sul riciclo e sul rispetto dell’ambiente.

All’evento parteciperanno i minori che frequentano i centri diurni della Fondazione Giovanni Paolo II e dell’Istituto Alberotanza.