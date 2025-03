Maltempo a Bari e provincia: temporale violento causa disagi e incidenti

BARI - Un violentocon pioggia eha colpitoe la sua provincia nel pomeriggio di ieri, creando pesanti disagi in tutta la zona. Il maltempo si è abbattuto sulla città poco dopo le 14, causandonelle strade e difficoltà alla circolazione.

Anche nell'entroterra barese si sono verificati gravi disagi, con le provinciali allagate, in particolare quella tra Capurso e Triggiano, dove il traffico è stato completamente paralizzato a causa delle condizioni stradali critiche.

Nel capoluogo, si sono registrati almeno tre incidenti. Il primo si è verificato sulla SS16, in direzione sud, all’altezza dell’uscita Carbonara-Carrassi, con lunghe code. Il secondo incidente ha coinvolto un'auto e una moto in viale Don Luigi Sturzo, mentre il terzo si è verificato in viale Europa, nei pressi dell'ospedale San Paolo.

Il violento temporale ha messo a dura prova le infrastrutture della città e della provincia, con i cittadini che hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di un maltempo imprevisto e particolarmente intenso.