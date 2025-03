Barletta: quattro ragazzi di 17 anni arrestati per rapina, lesioni e furto aggravato

BARLETTA - Quattro ragazzi disono stati arrestati dallacon le accuse di. I giovani, che avrebbero compiuto diversi crimini negli ultimi anni, sono accusati di essere responsabili di una serie di episodi criminali che hanno scosso la città.

In totale, sono 20 gli episodi contestati ai quattro ragazzi. Tra questi, uno dei più gravi è la rapina avvenuta lo scorso 3 dicembre, quando i ragazzi avrebbero aggredito con violenza un loro coetaneo che si trovava da solo nella propria abitazione. Durante l’aggressione, il giovane è stato picchiato, derubato di gioielli, contanti e persino di un monopattino elettrico.

Le indagini della Polizia hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei ragazzi, che avrebbero compiuto numerosi furti, rapine, danneggiato auto e anche richiesto denaro ai titolari di attività commerciali della zona. I loro atti di criminalità hanno generato paura e preoccupazione tra i cittadini di Barletta.

Gli arresti sono avvenuti grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine e le indagini in corso. Ora i ragazzi si trovano in custodia, in attesa di rispondere delle accuse in tribunale.