LECCE - Melissano è sotto choc per l'improvvisa scomparsa del, medico di guardia di, deceduto mentre era in servizio. L’uomo, originario di, è stato colto da undurante una visita domiciliare, senza che ci fosse il tempo di prestargli soccorso.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente le comunità di Racale e Melissano, dove il dottor Sergi era molto conosciuto e stimato, non solo per la sua professionalità ma anche per il suo impegno nel mondo del volontariato.

Questa mattina si sono svolti i funerali, ai quali hanno partecipato numerosi cittadini, colleghi e amici per dare l’ultimo saluto a un medico che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri.