Mater Dei: asportato con il robot "Da Vinci" un voluminoso tumore del Timo a Bari

BARI - Un importante intervento di chirurgia toracica è stato effettuato con successo presso il Mater Dei Hospital di Bari, dove un giovane paziente è stato sottoposto all’asportazione di un voluminoso tumore del Timo mediante il robot "Da Vinci". L'operazione è stata eseguita dal dott. Rocco Leggieri, Primario della Chirurgia Toracica, coadiuvato dal dott. Silvio Orlando, chirurgo toracico, con il supporto del dott. Luigi Busiello, I° aiuto anestesista, e del dott. Mario Tedesco, Primario di Anestesia-Rianimazione."L'approccio robotico – spiega il dott. Leggieri – mi ha consentito di isolare il tumore dai tessuti circostanti con estrema precisione e con una visione tridimensionale. L’intervento è stato particolarmente delicato e complesso, poiché il tumore era in stretto contatto con le strutture vascolari intratoraciche, presentando un elevato rischio di emorragia massiva. Grazie al robot 'Da Vinci', ho potuto asportare il tumore in totale sicurezza mediante tre piccole incisioni di appena 1 cm ciascuna, con un recupero completo del paziente a poche ore dal risveglio".Il robot "Da Vinci" è una tecnologia avanzata che permette al chirurgo di operare da una console, offrendo una visione 3D ad alta definizione dell’area anatomica da trattare. Gli strumenti di cui è dotato sono estremamente fini e articolabili, garantendo un movimento preciso e mininvasivo.L’impiego della tecnica robotica rappresenta un grande passo avanti nella chirurgia toracica, migliorando i risultati degli interventi, riducendo il dolore post-operatorio e abbreviando i tempi di ricovero. "L’uso del robot apre un nuovo capitolo nella nostra chirurgia toracica – conclude il dott. Leggieri – puntando su innovazione e qualità in un’ottica di Chirurgia di Precisione, specialmente in ambito oncologico".Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un’equipe di eccellenti professionisti, il Mater Dei Hospital di Bari si conferma un centro di riferimento per la chirurgia toracica robotica, offrendo ai pazienti cure di alto livello con procedure sempre più sicure ed efficaci.